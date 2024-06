Concurso público com 10 mil vagas para educação é anunciado pelo governo de SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou na manhã desta quarta-feira, 26, o lançamento do maior concurso público da história da educação catarinense. Serão 10 mil vagas para professores, serviços administrativos, pedagógicos e outras funções.

Segundo o governador, na primeira chamada serão convocados 6,5 mil profissionais. Desse número, a expectativa é que sejam 5 mil novos professores.

O restante dos aprovados no concurso público será convocado conforme a necessidade da rede de ensino. As inscrições começam no dia 9 de julho e se encerram no dia 12 de agosto. As provas estão previstas para os dias 22 e 29 de setembro, para professores e demais cargos, respectivamente.

O edital completo, com o quadro de vagas e cronograma, está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação (SED) e da Universidade Regional de Blumenau (FURB).

“É uma baita notícia para melhorar ainda mais a qualidade do ensino de Santa Catarina. Um investimento no futuro dos nossos jovens e uma valorização de nossos professores”, comentou Jorginho Mello em publicação feita em seu perfil do Instagram.

Veja o que governador diz sobre o concurso público:

