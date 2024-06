Matheus Rheine foi convocado para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro. Aos 31 anos, o nadador brusquense participará do megaevento pela quarta vez, após Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. O anúncio da convocação foi feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) na noite desta terça-feira, 25, incluindo 124 atletas de 10 modalidades.

O nadador comemorou a convocação em suas redes sociais. “É com imensa alegria que anuncio a convocação para os Jogos Paralímpicos de Pais. O maior evento do planeta para um atleta. Sou imensamente grato por todas as pessoas que fazem parte desta conquista gigante.”

As provas que Rheine disputará ainda serão definidas. Ele atua na classe S11, destinada a atletas cegos, e ao longo da carreira teve como especialidades provas de 50, 100 e 400 metros. Também participa de provas de revezamento entre diversas classes. Em 2016, no Rio de Janeiro, o brusquense conquistou o bronze nos 400 metros livre.

Além da medalha paralímpica, Matheus Rheine é participante contumaz em Mundiais (2 ouros 3 pratas e 2 bronzes); e Jogos Parapan-Americanos (4 ouros e 4 pratas).

