Barateiro Havan Futsal goleia NY Ecuador e conquista primeira vitória na Copa Mundo

O Barateiro Havan Futsal venceu o NY Ecuador, dos Estados Unidos, por 5 a 0 na manhã desta quarta-feira, 26, no ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel (PR), na segunda rodada na Copa Mundo do Futsal. Meiriane, Bella (duas vezes), Tai e Giselle marcaram os gols da vitória. Com o resultado, a equipe brusquense chega a quatro pontos no Grupo B.

Faltando 8min21 para o fim do primeiro tempo, Júlia chutou cruzado, rasteiro, e Meiriane, bem posicionada, conseguiu se desmarcar na área e fazer o desvio, à esquerda da goleira Mimi: 1 a 0.

Três minutos depois, Bella recebeu bom passe na área. A camisa 12 dominou limpando o lance e finalizou para o fundo das redes.

Faltando 1min16, Bella cobrou tiro livre direto com muita categoria e marcou o terceiro gol brusquense.

No final do jogo, Tai recebeu belo passe de Thalitinha e chutou de primeira, quase sem ângulo, de dentro da área, para marcar o quarto gol do Barateiro. Com três minutos para o fim, Calou fez bem o pivô e serviu Giselle, que fuzilou e marcou mais um gol.

Próximo jogo

O Barateiro enfrenta o Taboão às 12h desta quinta-feira, 27, pela última rodada da primeira fase.

