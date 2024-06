Carretas colidem na BR-101 e motorista fica gravemente ferido, em São José

Uma colisão entre duas carretas deixou o motorista de uma delas gravemente ferido nesta terça-feira, 25. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 206 da BR-101, no sentido sul da rodovia, em São José, na Grande Florianópolis.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 21h10. Trata-se de uma colisão traseira. Um dos veículos transportava barras de ferro, e o outro, bobinas de aço. Atualizações sobre o estado de saúde da vítima não foram divulgadas.

Liberação do trânsito

Houve interdição parcial da rodovia no local do acidente. Por volta das 9h40 desta quarta-feira, 26, a Arteris Litoral Sul, concessionária da rodovia, informou a liberação do trânsito em todas as pistas. Naquele momento, havia 11 quilômetros de fila.

