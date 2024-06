VÍDEO – Dois jovens morrem após motocicleta colidir contra caminhão em Araquari

Uma câmera de monitoramento registrou o acidente em Araquari que deixou dois jovens mortos nesta segunda-feira, 24. As vítimas, identificadas como Rhuan Lucas Adriano, de 22 anos, e Rodrigo Carlos da Silva, de 19 anos, estavam em uma motocicleta que bateu em um caminhão.

Conforme as imagens, o caminhão saía de uma empresa, na Avenida das Indústrias, no bairro Porto Grande, em marcha à ré. Quando o veículo parou sobre uma das faixas, a motocicleta atingiu a parte traseira. Com o impacto da batida, os capacetes das vítimas voaram.

Acidente em Araquari

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando os socorristas chegaram ao local, os jovens já estavam mortos. Eles apresentavam múltiplas fraturas e sangramento. Ambos estavam presos às ferragens.

Os Bombeiros Voluntários de Araquari realizaram o isolamento da cena. Os capacetes, alguns destroços e pertences foram arremessados a cerca de dez metros do local onde ocorreu a colisão.

Após a retirada dos corpos, o local do acidente em Araquari ficou aos cuidados da Polícia Científica e da Polícia Militar.

Assista ao vídeo do acidente em Araquari:

