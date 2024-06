Ultrapassagem forçada causa acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Dois veículos se envolveram em um acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, após a motorista de um deles tentar ultrapassar um caminhão na noite desta terça-feira, 25. A colisão aconteceu por volta de 22h.

Os veículos envolvidos foram um utilitário Mitsubishi ASX, de Brusque, conduzido por uma mulher de 34 anos, e a Hilux, de Gaspar, conduzida por um homem de 42.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motorista do ASX transitava na rodovia sentido Brusque-Gaspar, quando, próximo à empresa Hiper Têxtil, tentou ultrapassar um caminhão. Ela acabou colidindo contra a lateral do mesmo e, na sequência, bateu na Hilux, que transitava no sentido contrário. A ocorrência foi filmada por câmera policial.

Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. A motorista foi autuada por ultrapassagem forçada.

