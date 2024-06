Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 25/06)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Augusto Bretzke, 75

24/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba Sul. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Guabiruba Sul, às 15h desta terça-feira, 25. Deixa um filho e um neto enlutado.

Hugo Staack, 97

24/06: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Luterano do Centro, às 15h30 desta terça-feira, 25. Deixa quatro filhos, 11 netos e 10 bisnetos enlutados.

