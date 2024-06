Homem cai do quarto andar de prédio em Florianópolis durante manutenção de ar-condicionado

Um homem que realizava manutenção em um ar-condicionado em um prédio caiu do quarto andar do edifício, em Florianópolis. O acidente aconteceu no Centro, na rua Saldanha Marinho, na manhã desta terça-feira, 25. Ele foi conduzido ao hospital.

De acordo com o 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1° BBM), de Florianópolis, a vítima foi socorrida em estado estável, apresentando confusão mental e corte no supercílio. O homem dizia sentir dores na coluna.

A idade exata da vítima não foi divulgada. Entretanto, ainda conforme os bombeiros, o homem possuía aproximadamente 45 anos. Ele caiu em um “vão”, dentro de uma estrutura em que estão instaladas caixas de ar-condicionado.

