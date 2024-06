Queda de pontes, enchentes e novas estradas: relembre capas históricas do jornal O Município em sete décadas

Ao longo das décadas de existência do jornal O Município, diversos acontecimentos históricos de Brusque tiveram destaque nas capas do jornal. Inaugurações de grandes obras de infraestrutura, celebrações marcantes, desastres climáticos e outros vários acontecimentos que fazem parte da história da cidade estamparam as capas de O Município.

O editor-chefe do jornal, Marcelo Reis, afirma que o processo de criação das capas envolve vários fatores. Tudo começa pela manhã de cada dia, quando se decide, entre as matérias disponíveis ou em produção, o que terá destaque na capa e qual será o tamanho do destaque.

Para Marcelo, trata-se de uma tarefa que envolve estratégia. O objetivo principal do jornal é garantir que os acontecimentos de maior interesse da população tenham um espaço de maior destaque. É considerada sempre uma série de fatores: atualidade, atratividade, impacto e relevância social.

“Há, ainda, acontecimentos que exigem reviravoltas”, pontua o editor-chefe. “Inúmeras vezes a capa da edição já estava decidida e até mesmo pronta quando algo de muito impacto aconteceu, o que faz com que os planos anteriores sejam revistos e uma nova manchete seja elaborada”, explica.

O trabalho de elaboração das capas ocorre em conjunto com a equipe de diagramação do jornal, responsável por aplicar o layout dentro de modelos previamente desenvolvidos. A ideia é que, embora as capas tenham variação de assuntos, se mantenha uma mesma identidade visual.

“O layout é fundamental. Ele precisa ser equilibrado, com uma hierarquia clara das informações, para que nossos leitores possam identificar rapidamente as principais notícias”, completa o editor-chefe. O modelo das capas mudou ao longo dos anos. A mais recente mudança ocorreu em abril de 2024, em comemoração à marca de 8 mil edições e aos 70 anos de O Município.

“Antes da finalização, a capa passa por uma última etapa de revisão. É um momento em que conferimos a ortografia e a gramática, assim como o alinhamento e a disposição dos elementos visuais. Só depois dessa análise, a capa é aprovada para impressão”, completa.

Confira, abaixo, as capas históricas do jornal O Município que foram selecionadas. Ao menos uma capa marcante por década foi escolhida. A série é aberta com a primeira capa, de 26 de junho de 1954, e é concluída com a capa de 21 de abril de 2021, sobre a queda da cabeceira da ponte da Bilú.

Primeira capa (26 de junho de 1954)

No dia 26 de junho de 1954, data da fundação de O Município, a primeira capa foi entregue aos leitores. No topo dela, consta a frase: “‘O Município’, jornal que surge para pugnar pelos interesses de Brusque e bem estar do seu povo, sauda, no dia do seu aparecimento, a nossa população”. A primeira capa está em um quadro na sede do jornal O Município.

O Município, 5 anos (26 de junho de 1959)

Cinco anos após a primeira edição, a capa destaca o aniversário do jornal O Município, celebrado em 26 de junho de 1959. A edição daquele dia é aberta com um texto que tem como título “Quinto aniversário”, escrito pelo então diretor do jornal, Jaime Mendes.

Centenário de Brusque (4 de agosto de 1960)

Brusque completou 100 anos no dia 4 de agosto de 1960. O centenário foi destaque de toda a edição impressa. A capa não ficou de fora das comemorações do dia da cidade. O maior destaque é a saudação da equipe do jornal a Brusque. O texto “Nossa saudação a Brusque” é assinado pelos diretores Jaime Mendes e Ingo Renaux, além do redator Wilson Santos.

O Município, 10 anos (26 de junho de 1964)

A capa de 10 anos do jornal O Município conta com uma homenagem ao cônsul Carlos Renaux. A infraestrutura ficou com o maior destaque da capa. Uma nota elogiosa ao então governador Celso Ramos aborda a construção de uma nova estrada para ligar Brusque a Gaspar. Uma mensagem do prefeito da época, Cyro Gevaerd, que parabeniza O Município pelos 10 anos também consta na capa.

Inauguração da rodovia Antônio Heil (1º de novembro de 1974)

Em 1974, no dia 25 de outubro, a rodovia Antônio Heil, que liga Brusque à BR-101, foi inaugurada. Na capa do dia 1º de novembro, consta que tratava-se de uma “estrada totalmente asfaltada, sinalizada e com acostamento perfeito”. O então governador de Santa Catarina, Colombo Machado Salles, marcou presença em Brusque para a inauguração.

Queda da ponte Irineu Bornhausen (22 de agosto de 1980)

Um dos fatos mais marcantes de Brusque é, talvez, a queda da ponte Irineu Bornhausen com 11 carros, no dia 8 de agosto de 1980. O acidente foi assunto na capa do dia 22 de agosto. “O fim da ponte Irineu Bornhausen” é o título. Constam ainda na capa informações sobre a história da ponte, uma nova estrutura para substituir a antiga e sugestões para o trânsito no Centro.

A nova ponte Irineu Bornhausen (18 de setembro de 1981)

No ano seguinte à queda da ponte Irineu Bornhausen, a capa do jornal O Município trazia a informação da inauguração da nova ponte. O título é “Governador inaugura amanhã nova ponte Irineu Bornhausen”. O destaque, então, foi para a presença do governador Jorge Konder Bornhausen em Brusque para a inauguração da nova ponte Irineu Bornhausen, elogiada na época pelo jornal O Município por ser uma estrutura considerada moderna.

Brusque recebe avenida Beira Rio e rodoviária (10 de agosto de 1990)

As inaugurações da rodoviária e da avenida Beira Rio são os destaques da capa da edição de 10 de agosto de 1990. A avenida, além de garantir a fluidez do trânsito na cidade, tem papel de atuar como canal extravasor de cheias do rio Itajaí-Mirim, na intenção de evitar transtornos maiores em meio a eventos climáticos.

Avião cai em Guabiruba e dois morrem (29 de setembro de 1995)

Uma notícia triste estampou a capa do dia 29 de setembro de 1995. O assunto em destaque foi a queda de um avião no bairro Aymoré, em Guabiruba. Duas pessoas morreram. O avião, na verdade, caiu no dia 25, então o jornal já abordou diretamente informações completas sobre o assunto: “Foi descartada a possibilidade de falha mecânica no avião” é um dos títulos da capa.

Enchente de 2008 (24 de novembro de 2008)

A enchente marcou Santa Catarina em 2008. A capa da edição de 24 de novembro daquele ano tem uma frase citada como título: “‘Não é chuva, é dilúvio’”. Fotos dos estragos pela cidade abrem a edição. Na parte debaixo da capa, consta um comunicado do jornal O Município (na época, Município Dia-a-Dia) que informa transtornos na entrega do jornal impresso naquele dia.

Jasc completam 50 anos em Brusque (9 de setembro de 2010)

Os 50º Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) foram sediados em Brusque em 2010, em alusão à cidade ser o berço da maior competição de esporte amador do estado. Na capa de 9 de setembro, está escrito: “Brusque respira Jasc a partir de hoje”. A realização da competição no município teve destaque nas capas de outras edições daquele período.

Enchente de 2011 (12 de setembro de 2011)

Em 2011, O Município voltou a divulgar outra triste notícia na capa. Mais uma enchente trazia transtornos para Brusque. Trata-se da segunda maior enchente já registrada na cidade. Uma foto da avenida Beira Rio alagada ocupou todo o espaço da capa de 12 de setembro daquele ano. Não havia nenhuma informação escrita além de “Força da água”.

Queda de parte da ponte da Bilú (22 de abril de 2021)

A queda da cabeceira da ponte da Bilú, no bairro Santa Terezinha, foi a capa do dia 22 de abril de 2021. O acidente aconteceu na noite anterior, com o tema de capa já definido. No entanto, a gravidade da situação impôs uma mudança. Deixou de ser capa o assunto até então definido como destaque para abrir espaço à queda da cabeceira da ponte. O título é: “Susto na ponte”.

