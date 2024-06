Diante do Ituano, Brusque se deu ao luxo de jogar dois pontos fora

O empate do Brusque diante do Ituano neste sábado, 22, foi para tirar o torcedor do sério, porque a vitória se mostrou muito, muito, muito clara na maior parte do tempo. Estava se jogando no colo do quadricolor. E ainda assim, o time conseguiu perder dois pontos e se chafurdar na zona de rebaixamento um pouco mais. Em uma atuação na qual o coletivo funcionou bem, as falhas individuais mataram o jogo.

Primeiro, com Olávio, que chutou em cima de Jefferson Paulino quando o goleiro saiu jogando errado. Depois, o camisa 9 perdeu um pênalti, com méritos ao goleiro. Lances inimagináveis quando ele estava na Série C do ano passado.

Mateus Pivô, homem-chave na lateral do Brusque, um destaque de rodadas anteriores, entregou o gol ao Ituano no segundo tempo, de bandeja. José Aldo soltou um foguete e surpreendeu Matheus Nogueira, num chute muito mais complicado de defender do que pode parecer.

Não fosse Paulinho Moccelin, que já tem jogado muita bola há algumas partidas, o Brusque teria saído zerado de Itu. O golaço deixou tudo igual.

E no último lance do jogo, Wellissol repetiu a frustração da partida anterior. Contra o Avaí, o atacante chegou um pouquinho atrasado, a bola quicou fração de segundo antes e foi isolada nos instantes finais. O gol estava quase todo à disposição, com o goleiro vendido no lance.

Contra o Ituano, foi quase a mesma coisa. No último lance, Diego Mathias cobrou escanteio, Pivô desviou de cabeça e Wellissol, na pequena área, não cabeceou em cheio. A bola passou perto da trave. O gol estava escancararado.

É o tipo de jogo que tem que ganhar. Chances assim não aparecem sempre e podem fazer muita falta daqui para frente.

O inicio da Série B pedia cautela e compreensão por conta da tabela complicadíssima, com adversários bastante pesados. Hoje, contudo, o Brusque está desperdiçando pontos importantíssimos em confrontos bem mais equilibrados.

Agora lá vai o Brusque tentar pontos do CRB em Maceió, na segunda-feira, 1º, em outro jogo importante na parte de baixo da tabela. Nesta rodada, perdeu o bonde que o poderia levar para fora da zona de rebaixamento,

Prioridade

É muito clara a necessidade de reforços do meio para a frente. O Brusque, que agora parece ter uma criação mais operante, perdeu pontos valioso por má finalização.

Ainda mais quando Anderson Rosa e Osman estão escanteados por Luizinho Vieira, que os afastou pois não recebia, da dupla, a dedicação esperada. Rosa ainda esteve no banco em Itu.

Ainda que um reforço em cada posição seria ideal não há prioridade para o elenco do Brusque que não seja trazer meia(s) e centroavante(s) de qualidade comprovada.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: