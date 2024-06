Quantidade de drogas apreendidas em SC neste ano assusta autoridades

Alerta

As autoridades policiais de SC anotam em suas estatísticas um número assombroso: chegaram a três toneladas o volume de drogas apreendidas no Estado pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal somente no período entre os meses de maio e junho deste ano. Para os experts no assunto, é uma demonstração da presença, cada vez mais crescente, aqui, de lideranças de facções criminosas que estão sendo cada vez mais reprimidas em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. SC serve de fuga, esconderijo e um bom lugar (ainda) para os “negócios”.

Esnobe

Alguém tem que dizer ao senador Jorge Seif (PL-SC) que ao condicionar a abertura da porta do seu gabinete no Congresso somente se o visitante utilizar o QR Code (aquele código de barras estilizado, que forma a figura de um quadrado e que quando é digitalizado transmite grande variedade de informações) e preencher um cadastro, soa como uma espécie de desconvite. Foi o que se viu com um grupo de turistas catarinenses do Oeste que em visita ao Congresso queriam dar “um alô” em quem votaram. Ninguém sabia sequer o que é QR Code.

Lula aqui

Anuncia-se que o presidente Lula virá a SC por estes dias. A primeira visita seria no dia 5 de julho, em Itajaí, quando chegará ao porto de Itajaí o primeiro navio desde a assunção, após meses de absurda paralisação, da nova administração do terminal; a outra, sem data, mas que pode ser dia 31, quando finalmente será inaugurado o Contorno Viário da região metropolitana de Florianópolis.

Frente antiaborto

Treze das 27 assembleias legislativas do país, mesmo sem poder legislar sobre o assunto, contam com grupos contrários ao aborto. A de SC, por exemplo, tem a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, criada em fevereiro do ano passado, mas que não se reuniu nenhuma vez desde então. O curioso é que tem a participação do deputado petista Fabiano da Luz, que entrou para atuar como contraponto na proposta, que para ele deve ser tratada como tema de saúde pública.

Nazismo

Depois de missão em SC, em abril, cujos resultados ainda não são conhecidos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, estará no Rio de Janeiro, a partir de hoje, com o mesmo objetivo que busca aqui: apurar o crescimento de células neonazistas. A intenção é produzir até agosto um relatório que deve pautar a adoção de políticas públicas e ser entregue à Organização das Nações Unidas (ONU).

Envelhecimento

SC ocupa hoje a sexta posição no ranking do envelhecimento nacional: 15,56% dos seus 7,6 milhões de habitantes tem mais de 60 anos. É um número – mais de um milhão de pessoas – que preocupa o parlamento estadual, que recentemente criou e instalou a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Seu desafio é sair do papel.

Desenrola

O Estado de SC registrou até o último dia 12 um volume total de R$ 55 milhões em contratos de clientes que renegociaram dívidas por meio do Desenrola Pequenos Negócios, iniciativa do Governo Federal lançada em maio. No período aderiram 992 clientes, envolvendo 1.538 contratos firmados no programa. Os números foram apresentados pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Concessão

Este espaço, que existe desde 1991, registrou enésimas vezes a mesma notícia ao longo de todo esse tempo até agora: de que o governo estadual iria conceder o Mirante da Serra do Rio do Rastro, um dos pontos turísticos mais icônicos de SC (e sempre desleixado), à iniciativa privada. Houve mais um anúncio desse teor semana passada. Quem sabe, desta vez, aquela cabeça de cavalo que parece estar lá, seja desenterrada.

Floripa-Lisboa 1

Não se conhece mais o número de reservas no percurso aéreo Florianópolis-Lisboa, que será feito pela TAP a partir de 3 de setembro. O que sabe é que horas depois que a frequência foi anunciada, a TAP e agências de viagens credenciadas fizeram mais de 6 mil reservas, com passagem promocional no valor de cerca de R$ 3 mil ida e volta. O que este espaço também soube, ontem, numa visita a uma agência, é que reservas para o mesmo destino em janeiro de 2025 já estão custando a média de R$ 10 mil. E nos dias envolvendo o réveillon até mais, perto de R$ 12 mil.

Floripa-Lisboa 2

A propósito: um dos principais responsáveis pela decisão da TAP foi o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Trabalhou por um ano em cima disso por saber que Portugal é a porta de saída de europeus para o Brasil.