Engavetamento envolve quatro veículos na rodovia Antônio Heil

Um acidente envolvendo quatro veículos na tarde desta segunda-feira, 24, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. A colisão aconteceu por volta das 17h.

O engavetamento envolveu um Onix, de Blumenau, conduzido por um homem de 25 anos, uma Fiorino, de Belo Horizonte (MG), conduzida por um homem de 32 anos, uma Renault Duster, de Brusque, conduzida por uma mulher de 46 anos, e um caminhão Scania, de Itajaí, conduzido por um homem de 60 anos. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), todos os veículos transitavam no sentido Brusque-Itajaí. O engavetamento teria iniciado após a Fiorino colidir na traseira da Duster, que foi projetada contra a lateral do semi-reboque do caminhão. Em seguida, a Fiorino colidiu contra a mureta que divide as pistas e, posteriormente, contra a traseira do Onix.

A PMRv autuou o condutor da Fiorino por dirigir sem atenção e liberou todos os veículos no local.

