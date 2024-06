Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, especialmente aqueles que são simpatizantes do frio, têm boas notícias vindas da previsão do tempo.

De acordo com as projeções, esta terça-feira, 25, promete trazer uma das menores sensações térmicas do ano à região, diante das temperaturas máximas sinalizando um patamar inferior a 17°C.

No entanto, além dos casacos e cachecóis, os guarda-chuvas também devem estar à mão, pois há risco de chuva sem horário específico, o que deve aumentar ainda mais o impacto do frio.

Para trazer mais detalhes sobre este tema, consultamos um profissional da área meteorológica. Diante disso, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, prontamente nos forneceu um boletim informativo.

Confira a nota emitida por ele, com detalhes abrangentes e esclarecedores, logo após a foto a seguir.

Frio o dia todo

*Boletim: Climaterra >>

O clima de inverno finalmente começa a dar sinais de seu ingresso na região de Brusque, com efeitos notáveis já nesta terça-feira, que promete ser um dia gelado em todo o Vale do Itajaí.

Para se ter uma ideia, as temperaturas máximas não devem exceder 16 a 17°C, demandando assim, o uso de casacos e cachecóis.

Contudo, quem tiver planos para atividades externas deve ficar muito atento ao risco de chuva, podendo ocorrer a qualquer momento.

O sol, por sua vez, deve ter seu brilho ofuscado pela maior cobertura de nuvens prevista, e caso venha aparecer, então tende a ser por curtos períodos.

Portanto, além das vestimentas mais pesadas, é bom se preparar também com um guarda-chuva para evitar contratempos, caso a necessidade for sair de casa para qualquer compromisso.

Frio deve se estabelecer

Quando analisamos a previsão do tempo para o decorrer da semana, notamos que o padrão atípico de aquecimento, até então registrado em junho, definitivamente se encerrou.

Os prognósticos indicam uma sequência de dias sob um padrão típico de inverno, que deve adentrar no mês de julho.

Frio forte à vista

Um intenso pulso de frio, talvez o mais forte do ano até agora, deve atingir Santa Catarina, incluindo a região de Brusque, nos dias finais de junho e culminando com o início de julho.

No entanto, ainda é cedo para conclusões definitivas. Precisamos acompanhar a evolução dos modelos meteorológicos, que estão em constantes oscilações à medida que novas informações são integradas.

Portanto, continuaremos monitorando este panorama climático, que começa a se manifestar com a promessa de um frio intenso à vista.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

