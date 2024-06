“Homem simples, trabalhador e amigo”: amigos e familiares se despedem de Hugo Staack

Faleceu nesta segunda-feira, 24, aos 97 anos, o empresário Hugo Staack, fundador da Staack Tinturaria, de Brusque. Nas redes sociais, amigos e familiares se despedem e prestam suas últimas homenagens a ele.

Em 1976, Hugo fundou, em Brusque, um engenho de arroz, que distribuiu o Arroz Staack por todo o Brasil. Ele também era conhecido por, em 1999, ao lado do irmão, fundar a Staack Tinturaria.

Homenagens

“Um avô maravilhoso, com um coração bom e gentil. Deixou quatro filhos, 11 netos e dez bisnetos. Que você descanse em paz meu bom e maravilhoso vovô”, publicou a neta de Hugo.

Já um homem lembra de Hugo como um “homem simples, trabalhador e amigo”. Outro admirador do trabalho dele afirmou que Hugo será “um grande exemplo para a nova geração”.

Também nas redes sociais, a Staack Tinturaria emitiu uma nota de pesar. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Hugo Staack, Patriarca da Família Staack”, diz a nota.

Empresa familiar

Até 1999, ele geriu as empresas da família junto com seus filhos Ariberto, Aderbal e Fernando (já falecido).

Nascido em 6 de setembro de 1926, Hugo Staack era filho de imigrantes alemães. Morador do Santa Terezinha, Hugo está sendo velado no bairro. O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, 25, no Cemitério Luterano do Centro, às 16h.

