Frota de Brusque cresce 22% desde que atingiu marca de 100 mil veículos, há sete anos

Desde que atingiu a marca de 100 mil veículos, em 2017, a frota de veículos de Brusque cresceu 22%. Atualmente, estão emplacados 123.161 veículos no município. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC).

Atualmente, há 66.901 automóveis emplacados no município. Esse tipo de veículo lidera o ranking. Em segundo lugar, está a motocicleta, com 20.054 emplacamentos.

Na sequência, há 8.821 caminhonetes e 7.967 motonetas no município. Seguindo a lista está a camioneta (7.200), caminhão (3.039), utilitário (3.007) e reboque (2.187).

Os últimos veículos que possuem mais de mil emplacamentos são semi-reboque (1.710) e caminhão trator (1.259). Dos veículos que não chegaram a mil emplacamentos estão ciclomotor (283), ônibus (251), micro-ônibus (163) e motor-casa (135).

Por fim, estão os veículos com menos de 100 emplacamentos. São eles: trator de rodas (55), triciclo (22), trator misto (4) e experiência, side-car e trator esteiras com apenas um de cada.

O proprietário da concessionária brusquense Boca Mafra, Neto Mafra, explica que o município se destaca nas vendas de automóveis em relação com o resto do país. Ele diz que o transporte público não tem rotatividade grande e, por isso, as pessoas sentem a necessidade de um veículo próprio.

“Em Brusque, sempre fomos primeiro lugar nesse quesito de venda de automóveis. Os dados são expressivos. A renda per capita do brusquense é fora da curva em nível do Brasil. Por muitos anos foi o município que mais teve carros. Isso é bom, pois mostra a força do trabalho da nossa região”.

Além disso, ele diz que a progressão de novos emplacamentos tende a aumentar, pois, com o crescimento populacional, sempre haverá novas necessidades que um veículo poderá sanar.

“Essa conta é progressiva. Quanto mais carros, mais ela vai aumentar. Carro é sonho do brasileiro. Quem compra o veículo ‘A’, já pensa em comprar o ‘B’, ‘C’ ou ‘D’. A população cresce e, quanto mais cresce, mais pessoas querem carro”.

Variação de emplacamentos por ano

Após 2017, Brusque registrou 104.780 em 2018, uma variação de 3.599 novos emplacamentos. No ano seguinte, a diferença foi de 4.084, com 108.864 veículos.

Em 2020, 3.166 novos veículos foram adquiridos e a marca chegou em 112.030. Na sequência, foram 115.531 em 2021, uma variação de 3.183. Já em 2022, foram 118.319 emplacamentos, 2.806 a mais que o ano anterior.

Em 2023, foram registrados 121.523 veículos emplacados, 3.204 a mais que em 2022. Por fim, em 2024, foram registrados 123.161 veículos, 1.638 a mais que no ano passado.

Neto diz que, há 12 anos, se esperava uma queda na venda de veículos por causa dos aplicativos de carona que estavam surgindo. Porém, o cenário não foi desse jeito.

Ele também diz que durante a pandemia da Covid-19 a necessidade de sair com um veículo próprio surgiu por causa do isolamento.

“A frota de veículos continua crescendo. A individualidade das pessoas, a segurança, o deslocamento foram problemas que ajudaram o crescimento durante a pandemia. Esse aumento de 3% que vemos na nossa região se compara a situação no Brasil”.

Por fim, Neto prevê que os números de venda de veículos até o fim do ano sejam iguais aos do ano passado, apenas com um leve crescimento de 3%. Segundo ele, em 2023 foram vendidos dois milhões de carros 0 km e 14 milhões seminovos no Brasil.