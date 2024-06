Deputado de Santa Catarina é o quinto político mais rico do Brasil

Políticos ricos 1

Antídio Aleixo Lunelli, deputado estadual do MDB de SC, é o quinto político mais rico do Brasil, conforme lista publicada ontem pelo “Estadão”, baseado em valores declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. Sua fortuna é de R$ 390.033.568,89. Em primeiro está Marcos Ermírio de Moraes, senador do PSDB de Goiás, com R$ 1.267.950.846,18.

Políticos ricos 2

Empresário da indústria têxtil, prefeito de Jaraguá do Sul por dois mandatos, a fortuna declarada de Lunelli se concentra em ativos financeiros. O nome dele aparece ligado a pelo menos 17 CNPJs, como sócio, diretor ou representante legal. Entre o pleito de 2020 e o de 2022, seu patrimônio aumentou em R$ 39 milhões. Por meio da assessoria, disse ao jornal que não tem intenção de concorrer nas eleições municipais deste ano, mantendo o mandato na Assembleia Legislativa. Já no pleito de 2026, pensa em concorrer a uma vaga no governo do estado ou Senado.

Lobby

O Sindicato da Indústria do Arroz de SC está mantendo forte lobby sobre a bancada catarinense no Congresso para que deputados e senadores adiram à CPI para investigar denúncias de falcatruas na decisão de importar arroz sem a menor necessidade. Já tem 158 assinaturas pela instalação. Faltam 13.

CNH de graça

Muito mais interessante do que emitir gratuitamente a carteira nacional de habilitação (CNH) para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, como anuncia o Detran-SC, seria diminuir o absurdo custo para tirar o documento. Para emissão de uma CNH categoria A, que permite apenas a condução de veículos de duas ou três rodas, é de quase R$ 2,2 mil. Já a adição da categoria E, que permite ao motorista dirigir treminhões e ônibus articulados, tem preço médio de R$ 3,5 mil. Uma “indústria”.

Discurso

Na entrega, sexta-feira, da Ordem do Mérito Industrial, em Florianópolis, o presidente da Fiesc, Mário Cezar de Aguiar, sinalizou, em contundente discurso, que a trégua que o setor industrial tinha com o governo Lula e o entorno aliado, como o suspeitoso Judiciário, está no fim. Clamou, sob aplausos, por controle das contas públicas e segurança jurídica.

Idiomas

No polêmico projeto do ensino médio em discussão no Congresso se prevê a obrigatoriedade do ensino obrigatório de dois idiomas estrangeiros, inglês e espanhol. A lamentar que nenhum congressista tenha apresentado proposta para que nessa questão os Estados tenham alguma autonomia. Em SC, por exemplo, no lugar do espanhol havia muito mais interesse se fosse o italiano e alemão, já que 70% da população catarinense tem aquelas ascendências étnicas.

Desperdício

A conta, ao final, é remetida para os consumidores, lógico. Evitar desperdício? Nem aí não é Celesc!? Como explicar toda a extensa Baía Sul, junto ao Centro de Florianópolis, com centenas de luzes acesas durante o iluminadíssimo domingo, como foi ontem?

Santa paciência

A antiga farmácia-escola da Prefeitura de Florianópolis, que funcionou inicialmente na UFSC e que desde 2020 atende na rua Heitor Blum, no Estreito, agora rebatizada de “Farmácia Especializada”, já viveu dias melhores. Embora ocupe imóvel com mais de 800 m² e mais de 10 guichês, via de regra recebe sua clientela com apenas quatro atendentes, obrigando boa parte dela a aguardar de pé, pacientemente. Uma pena, porque o serviço é bom: oferece remédios para mais de 70 tipos de patologias. Bem que o prefeito Topázio Neto, que provavelmente não sabe da situação, podia dar uma atenção especial ao caso.

Inclusão

A UFSC foi a primeira universidade pública brasileira a receber o selo “Todos Nós”, da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas, semana passada. Coroa e reconhece um trabalho que é realizado há mais de 10 anos na instituição que nos seus cursos de graduação tem atualmente 545 alunos com alguma deficiência.

Perdeu

Hostilizado pela população de Florianópolis, que a tem feito de refém por seguidas vezes, não recolhendo o lixo por questões ideológicas, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Sintrasem) perdeu mais uma: o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) julgou válida a terceirização dos serviços de varrição mecânica da cidade, revertendo decisão de primeira instância que havia declarado nulo o contrato assinado em dezembro de 2020 entre o município e uma empresa de limpeza urbana.