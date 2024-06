Brusque comete erros graves e empata com o Ituano fora de casa

Com erros cruciais que custaram a vitória, o Brusque empatou em 1 a 1 com o Ituano na noite deste sábado, 22, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 12ª rodada da Série B. José Aldo abriu o placar, aproveitando presente de Mateus Pivô; e Paulinho Moccelin salvou um ponto com um golaço de fora da área. Olávio ainda perdeu chance clara e um pênalti e, como no jogo contra o Avaí, Wellissol desperdiçou o gol da vitória no último lance.

Com o resultado, o Brusque não perde há três jogos, fica com 11 pontos e pode ficar mais distante de escapar da zona de rebaixamento ao fim da rodada. Ituano, que havia sofrido 12 gols e marcado oito nos três jogos anteriores, diminuiu esta conta diante do quadricolor, mas tem apenas 8 pontos, no 19º lugar.

Alex Ruan foi desfalque no time do Brusque, com lesão muscular. Juntou-se à lista do departamento médico, que tem Cristovam, Ronei, Alex Ruan, Luiz Henrique e Guilherme Queiróz. Marcelo foi o lateral-esquerdo titular.

A primeira etapa começou com o Brusque protagonizando as principais ações, conseguindo boas trocas de passes e controlando o ritmo do jogo. Matheus Nogueira não fazia mais do que segurar um ou outro cruzamento sem perigo.

Mas Jefferson Paulino também não era tão exigido nos primeiros minutos. Faltavam ao Brusque as finalizações. Mas, aos 17 minutos, o goleiro do Ituano deu uma forcinha. Saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Serrato. O meio-campista, um dos destaques brusquenses na etapa inicial, fez logo o passe a Olávio. Contudo, o camisa 9 virou e chutou forte. A bola foi em cima de Paulino, que, adiantado, fez a defesa.

A resposta do Ituano veio no instante seguinte. José Aldo soltou uma bomba do meio da rua e a bola explodiu na trave, à direita de Matheus Nogueira. Yann Rolim juntou o rebote e chutou, para boa defesa do goleiro. Mas, neste momento, já era marcado o impedimento do camisa 10 do Galo.

Lei do ex (para goleiros)

Aos 21 minutos, após boa jogada pela esquerda, Paulinho Moccelin cruzou, Olávio desvio de cabeça, mas a bola foi bloqueada por Marcel. Instantes depois, o lance passou por revisão do VAR. O árbitro Márcio dos Santos Oliveira foi ao monitor e assinalou o pênalti, vendo toque do zagueiro com o braço ao tentar bloquear.

Olávio foi para a cobrança e Jefferson Paulino, goleiro com passagem pelo Brusque em 2021, fez a defesa aos 27 minutos.

O Brusque seguiu no controle da partida, conseguindo alguns chutes sem grande perigo até cerca de 35 minutos. Depois, o Ituano conseguiu reter a posse de bola e trocar bons passes rondando a área. Contudo, não obteve mais nada do que um perigo aos 46. Vini Paiva tabelou rápido, deixou Mateus Pivô para trás e cruzou. A bola ficou pipocando na área sem uma finalização mais clara até ser afastada.

Falha gravíssima

Aos cinco minutos, Thonny Anderson cruzou e a bola chegou em Bruno Alves, que levantou para Vini Paiva. O camisa 7 tentou o voleio, mas mandou longe, por cima.

Três minutos depois, Mateus Pivô foi sair jogando e entregou nos pés de José Aldo, que dominou e, diferente do que Olávio fez no primeiro tempo, soltou um foguete. A bola passou por cima de Matheus Nogueira e estufou as redes.

O Brusque partiu para cima, mas ainda sem conseguir se aproximar do gol de empate. Aos 17, em contra-ataque do Ituano, Salatiel serviu Yann Rolim. Cara a cara com Matheus Nogueira, o meia tocou por cima do goleiro e a bola bateu do lado de fora da rede. Grande chance perdida.

Empate com golaço

A punição a Yann Rolim por ter perdido o gol não demorou. Aos 19, Paulinho Moccelin recebeu de Marcelo, cortou para dentro e chutou colocado, com muita categoria. A bola foi na gaveta, sem chance alguma para Jefferson Paulino.

Lá e cá

Aos 25, Wellissol chegou à linha de fundo, cruzou com força e o lance foi completado com finalização à queima-roupa de Paulino, que fez grande defesa no reflexo.

Do outro lado, o Ituano tinha alguns chutes de fora da área, com Matheus Nogueira bem colocado para encaixar. Aos 27, Salatiel recebeu nas costas de Wallace e fez o passe para trás. Yann Rolim chutou já caindo e mandou para fora, de frente para o gol.

A partida estava totalmente em aberto, mas o Ituano era quem chegava mais à frente. O Brusque caiu demais a partir da saída de Paulinho Moccelin, substituído por Diego Mathias. Desta forma, os anfitriões partiram com mais força rumo à vitória.

Ainda assim, aos 44,, Diego Tavares foi acionado na direita, bateu cruzado, rasteiro, e Jefferson Paulino fez grande defesa, desviando de leve para escanteio.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo em 1º de julho, segunda-feira, às 21h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Ituano visita o Botafogo-SP no sábado, 29, às 17h, no estádio Santa Cruz.

Ituano x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

12ª rodada

Sábado, 22 de junho de 2024

Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Marcel, Kauan Richard; Rodrigo, José Aldo; Bruno Alves, Yann Rolim, Vini Paiva; Thonny Anderson (Salatiel).

Técnico: Alberto Valentim

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Éverton Alemão, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Diego Tavares); Dentinho (Madison), Paulinho Moccelin (Diego Mathias); Olávio (Wellissol).

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: José Aldo; Paulinho Moccelin.

Cartões amarelos: Marcel, Rodrigo, Claudinho; Wallace

Arbitragem: Márcio dos Santos Oliveira (AL), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL).

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP) é o quarto árbitro.

VAR: Philip Georg Bennet (RJ), auxíliado por Michael Correia (RJ)

