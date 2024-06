VÍDEO – Fogueira gigante de 12 metros agita Arraiá Solidário de Brusque

A fogueira gigante, com cerca de 12 metros, foi a grande atração do segundo dia do Arraiá Solidário de Brusque. A noite deste sábado, 22, foi iluminada pela estrutura montada no estacionamento do evento, que ocorre no Pavilhão da Fenarreco.

Os visitantes puderam apreciar o acendimento da fogueira, que iniciou por volta das 20h, acompanhado do show de fogos silenciosos, que também encantou o público presente.

Organizada pela ONG Mãos de Bem, em parceria com a prefeitura e com o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), esta é a segunda edição do evento, que já é considerada tradição brusquense, afirmou o prefeito André Vechi.

“O evento é um sucesso, sem dúvidas, e se consolida como a maior festa junina da região, são milhares de pessoas. Além do público poder compartilhar uma festa popular, com entrada gratuita, todo o faturamento é destinado a entidades que fazem muito bem pra cidade.”

O presidente da ONG organizadora, André Alexandre Tomasi, detalhou as características acessíveis da fogueira deste ano. “A nossa fogueira é sem estopim, não tem ruídos, visando justamente os animais e as pessoas idosas.”

“Além disso, a gente diminuiu de 15 pra 12 metros, devido aos requisitos de segurança, estamos visando muito isso, é uma grande atração, que o pessoal espera”, disse.

“É uma festa muito bonita, em que podemos praticar o amor ao próximo”, finalizou.

Aprovação do público

Gilvania Jesus, 33 anos, visitou a festa, acompanhada do marido e da filha de três anos e compartilhou que a beleza da atração agradou a todos. “Muito boa a fogueira, a minha filha achou incrível, achou lindo.”

Fernanda Sousa, 22 anos, também aproveitou o sábado para prestigiar a fogueira com a filha, o marido e a irmã. “Foi lindo, perfeito, muito legal.”

Solidariedade é o grande tema do Arraiá

Em sua segunda edição, a festa, reúne culinária típica, música, apresentações e parque de diversões.

Toda a verba arrecadada no evento será destinada a entidades sem fins lucrativos. Neste ano, as instituições envolvidas são: Apae, Insitituto Corações de Algodão Doce, AMA, Rede Feminina, Escola Charlotte, Barateiro Futsal, Circolo Trentino, Grupo dos Escoteiros, ONG VIDAA, SEMA, Transcender, Chico Xavier e Mãos do Bem.

Programação de domingo

A programação segue neste domingo, 23, a partir das 10h, com apresentações de Rogerinho Las Flores, às 12h, e Rívia e sua banda, às 14h. O grupo Trio Forró Brasil, com Bruno Mortiz, se apresentará às 19h, antes do encerramento da festa.

Das 13h30 às 17h, crianças com deficiência poderão brincar no parque de diversão gratuitamente. Na sequência, a Turma da Plenytude, fará um show com personagens infantis para as crianças presentes.

A entrada do evento é totalmente gratuita, mas para quem quiser, é possível doar 1kg de alimento não perecível. O valor do estacionamento é o mesmo para todos os veículos, R$10.

