Modelo de segurança de Balneário Camboriú será utilizado em campanha eleitoral na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Modelo BC 1

Anunciado como vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o coronel Ricardo Mello Araújo (PL) deverá cuidar da parte de segurança no programa de governo da chapa. Está prometendo desde já que, se eleito, um de seus projetos é reproduzir na maior cidade do país o modelo de Balneário Camboriú, cuja prefeitura é administrada pelo PL. Sua força de segurança conta com armamento pesado, treinamento de ações especiais e um grupo de elite, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Modelo BC 2

A promessa tem o endosso do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que esteve recentemente em Balneário Camboriú e se impressionou com o nível de segurança nas ruas. “Eu vi pessoalmente o que foi feito quando fui em uma reunião recentemente. Vi o que o prefeito fez lá. O pessoal armado na rua, e com arma de verdade”, afirmou para a “Folha e S. Paulo”.

Sentir a brisa

Que sirva de referencia a iniciativa do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, que é do Governo do Estado e atende 100% SUS em São Miguel do Oeste. Acaba de criar o Jardim Humanizado, um espaço de banhos de sol e passeios ao ar livre, inclusive para pacientes de UTI com longa permanência de internação. As primeiras impressões são de que há melhora não só no humor, como na redução drástica dos níveis de estresse, promovendo um amplo bem-estar geral, essencial para a recuperação.

Raquete

Catarinense e presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrupp festeja um momento ímpar na história desse esporte no país. Nas Olimpíadas de Paris o Brasil deve ter o maior número de representantes de todos os tempos no naipe feminino. Bia e Laura Pigossi já estão confirmadas na atual edição, que ainda pode ter o reforço de Luisa Stefani, a mais cotada para disputar a categoria em duplas ao lado de Bia. A lista oficial sai no dia 2 de julho.

Masculinidade

A violência contra a mulher foi abordada de um modo diferente em evento em Itapema, ontem. O Seminário sobre Masculinidades e Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra Mulheres tratou a questão a partir dos agressores, com seus depoimentos, quebrando o ciclo de violência. Causou impacto.

Paul McCartney

Para o show de Paul McCartney no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, dia 19 de outubro, além do ingresso, cujo valor mínimo é de R$ 450, há pacotes de R$ 7.290. Estes incluem ingresso para a pista premium, acesso para assistir à passagem de som do ex-Beatle, pré-show com serviço de hospitalidade e recepção, merchandising oficial da turnê, credencial laminada colecionável e equipe de check-in no local. Tudo no mais alto nível profissional.

Ondas grandes

A Confederação Brasileira de Surf se prepara para realizar em SC, de 31 deste mês a 1º de julho, na Praia do Cardoso, em Laguna, pela primeira vez, o CBSurf Big Wave, a primeira de ondas grandes na história da entidade. O patrocinador master é o governo do Estado, através da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte).

Lido, alhures

Nesta semana de festas juninas, teremos a quadrilha das principais figuras dos três Poderes da República viajando a Portugal para participar do “Gilmarpalooza” e a quadrilha de parlamentares liberados para as festanças em seus Estados. Enquanto isso, a quadrilha dos brasileiros comuns em todo o País continuará lançando balões de insatisfação, pulando as fogueiras do dia a dia e dançando para pagar suas contas e custear essa farra toda.

Debutantes

Em várias cidades de SC ainda resiste uma tradição: a realização de bailes de debutantes. Não por acaso há 60 empresas organizadoras desse tipo de eventos no Estado.

Empreendedorismo

Um projeto do então senador Jorginho Mello, agora governador de SC, foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado: flexibiliza as regras de atuação das empresas simples de crédito (ESCs). Essas instituições são autorizadas a emprestar dinheiro para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto agora será analisado pelo Plenário do Senado.

Paella

Os participantes da ExpoMar 2024, de 9 a 11 de julho, no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Itajaí, serão testemunhas de um recorde nacional. No enceramento, com confraternização, irão saborear a maior paella já produzida no Brasil.