Quando se deve ligar para polícia ou bombeiros? Autoridades de Brusque explicam

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Brusque estão disponíveis para atendimento à população por meio dos números 190 e 193. Porém, há casos em que o deslocamento não é realizado. Em conversa ao jornal O Município, as autoridades explicaram quando o contato deve ser feito com cada um deles.

O comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, afirma que não há uma lista de casos em que a equipe deve ser acionada. Porém, em caso de dúvida, deve-se acionar a PM.

“Iremos atender todos os casos onde há a quebra da ordem pública. Geralmente o atendimento é voltado para segurança pública, mas há casos onde é feito o apoio a outras ocorrências. Por exemplo, se um incêndio atingir uma residência, a equipe irá fazer o fechamento da rua, colher um depoimento ou fazer o controle de pessoas para que elas não se aproximem do local”, explica.

Ligar para os bombeiros ou Samu?

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rodrigo Basílio, existe a dúvida das pessoas entre ligar para os bombeiros ou para o Samu.

Basílio afirma que casos clínicos, como infarto ou AVC, devem ser repassados para o Samu pelo número 192. Já casos gerados por traumas, como agressões ou quedas, ou que necessite de resgate ou atendimento devem ser passados para os bombeiros.

“Todavia, na ausência ou indisponibilidade do Samu, o Corpo de Bombeiros deverá ser acionado”, finaliza.

Veja os casos em que os bombeiros podem ser acionados:

Incêndios

Acidentes com trauma (acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por armas, quedas, queimaduras, etc)

Choques elétricos

Engasgamento

Pessoas inconscientes

Pessoas perdidas na mata

Salvamento aquático

Desabamentos e deslizamentos

Enchentes, inundações e enxurradas

Captura de animais agressivos/silvestres

Acidentes com produtos perigosos

Vazamentos de gás

Resgate em altura ou em espaço confinado

O que falar quando ligar?

Basílio conta que apesar de ser difícil manter a calma em casos de emergência, é necessário que o solicitante se mantenha tranquilo e responda todas as perguntas do atendente.

“Se possível, deve-se organizar previamente as respostas das seguintes perguntas: O que aconteceu? Qual número, rua, bairro e ponto de referência? Quantas vítimas? Há outros riscos? Qual a situação no local?”, explica.

Acidentes de trânsito com vítimas

Por fim, Basílio explica que, em alguns casos, pode ser necessário ligar para mais de uma instituição. Por exemplo, em acidente de trânsito com vítima, deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros e para o policiamento que faz a segurança da via (PM, Polícia Rodoviária Estadual ou Federal).

Ele enfatiza que isto não exclui a necessidade de fazer o boletim de ocorrência com a Polícia Civil em seguida.

“Em casos envolvendo risco de desabamento e risco à vida, deve-se sair do local se possível e ligar para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Já em casos de incêndio próximo a rede elétrica, deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros e depois para a companhia de luz do município”, conclui o capitão.

Em casos de acidentes sem vítimas a Guarda de Trânsito deve ser acionada, explica o comandante Pedro. Já em casos onde há pessoas feridas ou mortas a PM irá atuar.

“Quando recebemos ligações que não são de competência da polícia haverá uma avaliação do caso. Por exemplo, se houver um animal solto na via, não oferecendo risco a ninguém, não haverá o deslocamento. Agora, se ele for agressivo e atacar as pessoas ou outros animais, em último caso a PM irá até o local e provavelmente terá que sacrificar o animal, pois não há equipamento ou treinamento para lidar com esta situação”, finaliza.

