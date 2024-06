Homem é preso após ser acusado de estuprar a própria filha em Barra Velha

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação Criminal (SIC), prendeu na tarde desta terça-feira, 25, em Barra Velha, um homem acusado de estuprar a própria filha.

O mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi expedido a pedido do Ministério Público do município do litoral Norte catarinense e aceito pelo Poder Judiciário.

Após ser preso, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Leia também:

1. Brechó com peças a R$ 5 acontece neste domingo em Brusque; confira local e horário

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 25/06)

3. Queda de pontes, enchentes e novas estradas: relembre capas históricas do jornal O Município em sete décadas

4. Frio: terça-feira promete dia gelado em Brusque; confira as temperaturas esperadas

5. “Homem simples, trabalhador e amigo”: amigos e familiares se despedem de Hugo Staack

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: