Carro de Brusque sai da pista ao desviar de veículo na Ivo Silveira, em Gaspar

Um Uno, com placas de Brusque, se envolveu em um acidente na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em Gaspar, na manhã desta quarta-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 9h15, no bairro Bateas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Uno transitava pela rodovia no sentido Brusque e Gaspar quando um Gol parou no meio da pista para convergir à esquerda.

Para não colidir contra ele, o condutor do Uno, um homem de 40 anos, desviou do carro e perdeu o controle do veículo. Houve apenas danos materiais.

