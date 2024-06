Quarto filme da franquia Meu Malvado Favorito chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

No quarto filme da franquia de Meu Malvado Favorito, Fru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. O longa já chegou aos cinemas e está disponível no Cine Gracher da Havan e do shopping.

Enquanto se adapta ao pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo.

O primeiro filme da franquia Meu Malvado Favorito foi lançado em 2010, o segundo, em 2013, e o terceiro filme em 2017.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 14h30, 17h e 20h (não serão realizadas sessões nos horários das 17h e 20h no dia 3 de julho)

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 17h e 20h (apenas no dia 3 de julho)

CINE GRACHER 2



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30, 19h e 21h15 (as sessões das 19h e 21h15 não serão exibidas no dia 29 de junho)

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 19h30 (apenas no dia 29 de junho)

CINE GRACHER 3

TO DE GRAÇA

Dublado / 16h30, 19h e 21h (as sessões das 21h não serão exibidas no dia 29 de junho)

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 19h30 (apenas no dia 29 de junho)

CINE GRACHER HAVAN 1



DIVERTIDA MENTE 2 (sessão TEA)

Dublado / 14h (apenas no dia 29 de junho)

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 15h30 (apenas no dia 29 de junho)

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

Dublado / 16h30, 19h e 21h15

Legendado / 21h15 (apenas nos dias 27 e 30 de junho

CINE GRACHER HAVAN 3

BAD BOYS: ATÉ O FIM

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 21/06)

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN

Legendado / 18h e 21h (apenas no dia 29 de junho)

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h

