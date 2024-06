Bispo eleito de Rio do Sul, padre Adalberto agradece por período no seminário em Brusque: “vou levar no coração”

O monsenhor Adalberto Donadelli Júnior foi nomeado, no dia 7 de junho, bispo da Diocese de Rio do Sul pelo papa Francisco. Há cinco anos e meio, o padre exerce a função de reitor do Seminário Filosofal São Francisco Xavier, em Brusque.

Padre Adalberto afirma que recebeu a notícia da nomeação com surpresa. A Diocese de Rio do Sul estava vacante desde a transferência de dom Onécimo Alberton, até então bispo de Rio do Sul, para bispo-auxiliar na Arquidiocese de Florianópolis, no final de 2023.

“Recebi como uma surpresa. É um momento muito difícil, pois não esperamos. É muito difícil dizer ‘sim’, mas é muito mais difícil dizer ‘não’. É a igreja, é o papa e é Jesus que estão pedindo. Eu disse ‘sim’ quando fui ordenado padre e esse ‘sim’ continua”, afirma o bispo eleito.

A ordenação episcopal está marcada para o dia 10 de agosto, às 9h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Joinville. A partir deste momento, ele receberá o título de “dom”. No dia 24 de agosto, às 15h, na Catedral São João Batista, em Rio do Sul, o bispo eleito tomará posse e iniciará a missão pastoral.

“Espero, na graça de Deus, cumprir minha missão, de fato levar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho e me esforçar para ser um pastor para todos, sem deixar ninguém para trás”. O chamado para padre Adalberto assumir a Diocese de Rio do Sul partiu do núncio apostólico do Brasil, um bispo representante do papa Francisco.

A nomeação ocorre da seguinte forma: primeiro, o núncio realiza consultas relacionadas à vida do “futuro bispo”, sem que ele saiba. Depois, o nome indicado pelo núncio vai para o Vaticano. A partir daí, o papa, por meio de um grupo de bispos e cardeais, toma a decisão sobre a nomeação. Esta decisão retoma para o núncio, que liga para o futuro bispo e informa a situação, questionando se ele aceita a função.

Período em Brusque

O trabalho principal de padre Adalberto, nos anos de atuação na vida religiosa, é com seminaristas. O bispo eleito chegou em Brusque em 2019 para atuar na formação sacerdotal, após o seminário do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras (Pime) ser adquirido pela Diocese de Joinville e se transformar no seminário São Francisco Xavier.

A vinda para a cidade ocorreu por pedido de dom Francisco Carlos Bach, bispo de Joinville. Durante o período do sacerdote em Brusque, aproximadamente 50 seminaristas passaram pelo seminário filosofal. Neste ano, são 18 seminaristas. Para padre Adalberto, o período na cidade foi importante.

“Foi um período muito importante para mim. Eu gosto muito de Brusque. Aqui, fiz muitos amigos. Foi um tempo muito bom, maravilhoso, que vou levar no coração com muita saudade”, afirma o ainda reitor do seminário e bispo eleito de Rio do Sul.

Padre Adalberto atuou em todos os seminários da Diocese de Joinville, que são três: Seminário Propedêutico São José, em Joinville, por três anos; Seminário Filosofal São Francisco Xavier, em Brusque, o mais recente, por cinco anos e meio; e Seminário Teológico Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, por sete anos.

Diocese de Rio do Sul

A Diocese de Rio do Sul engloba 31 paróquias e 437 comunidades espalhadas por 32 municípios do Alto Vale do Itajaí e parte do Médio Vale. A Diocese de Rio do Sul é vizinha da Diocese de Blumenau. No primeiro dia após a nomeação, padre Adalberto fez o juramento pré-episcopal e participou de coletiva de imprensa em Joinville.

São municípios da diocese: Santa Terezinha, Rio do Campo, Salete, Taió, Mirim Doce, Pouso Redondo, Vitor Meireles, José Boiteux, Witmarsum, Dona Emma, Presidente Getúlio, Ibirama, Rio do Oeste, Laurentino, Trombudo Central, Braço do Trombudo, Agronômica, Agrolândia, Lontras, Rio do Sul, Aurora, Atalanta, Petrolândia, Ituporanga, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner, Imbuia, Vidal Ramos, Presidente Nereu, Apiúna, Ascurra e Rodeio.

Monsenhor Adalberto será o quinto bispo de Rio do Sul. Já exerceram a função dom Tito Buss (1969-2000), dom José Jovêncio Balestiei (2000-2008), dom Agostinho Petry (2009-2014) e dom Onécio Alberton (2015-2023).

O bispo eleito tem 49 anos e é natural de Paranavaí (PR). Entre várias funções que exerceu na Igreja Católica, padre Adalberto foi pároco das paróquias São João Batista, em Garuva, e São Luiz Gonzaga, em Araquari, ambas no Norte do estado. Além disso, foi pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Joinville.

CNBB parabeniza bispo eleito

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a padre Adalberto. O texto é assinado pelo presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, e outros integrantes da entidade. Confira a nota na íntegra:

Saudação ao novo bispo da Diocese de Rio do Sul

Estimado irmão, monsenhor Adalberto Donadelli Júnior,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria a notícia de sua nomeação para a Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, e manifesta gratidão ao santo padre, o papa Francisco, em continuar a oferecer pastores para o rebanho das igrejas particulares de nosso país.

Tendo contribuído em diversas funções na Diocese de Joinville, especialmente no ensino em universidades e no seminário diocesano, o irmão é chamado agora ao ministério episcopal na igreja particular de Rio do Sul.

Possa o exemplo de São João Batista, padroeiro de Rio do Sul, ser inspirador de seu novo ministério, especialmente no sentido de ser aquele que anuncia a vinda do filho de Deus e, quem, em um gesto de humildade, disse não ser digno de desatar a correia das sandálias de Cristo, reconhecendo a grandeza de Jesus na história da salvação.

Passo a passo: da nomeação à posse

– 1º de novembro de 2023: dom Onécimo Alberton, então bispo de Rio do Sul, renuncia para assumir função de bispo-auxiliar da Arquidiocese de Florianópolis.

– 20 dias antes de nomeação: padre Adalberto recebe ligação do núncio apostólico do Brasil e aceita chamado para ser bispo de Rio do Sul

– 7 de junho: papa Francisco nomeia padre Adalberto como bispo

– 10 de agosto: ordenação episcopal de padre Adalberto, marcada para 9h na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Joinville

– 24 de agosto: posse de padre Adalberto como bispo, marcada para 15h na Catedral São João Batista, em Rio do Sul

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: