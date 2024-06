Situação da ponte pênsil do parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes em Brusque

Os visitantes do parque Leopoldo Moritz, em Brusque, tem se preocupado com a situação da ponte pênsil do local. A reportagem de O Município foi até o parque e verificou que a madeira de uma das torres está se desgastando.

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que a equipe fará a troca das torres. Ele prevê a ação para o início da próxima semana.

Leia também:

1. Ultrapassagem forçada causa acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Jornal O Município completa 70 anos de desafios superados e compromisso com a informação

3. Quando se deve ligar para polícia ou bombeiros? Autoridades de Brusque explicam

4. Homem é preso após ser acusado de estuprar a própria filha em Barra Velha

5. Mega-Sena 2741: veja números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: