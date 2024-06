Jornal O Município, 70 Anos!

Quando cheguei a Brusque, em 1972, eram os tempos de Jaime Mendes na direção do jornal O Município. A impressão que se tinha era de que aquele simpático e sempre bem trajado baixinho produzia sozinho o jornal. A seu irrecusável convite e de forma esporádica, publiquei crônicas e artigos neste periódico, então um semanário que circulava às sextas-feiras.

A partir de 2001 tenho colaborado semanalmente e, há dez anos, quando este jornal completou 60 Anos, escrevi:

“Em sua edição inaugural, a manchete de capa em letras garrafais saudava a população e afirmava que O Município estava surgindo ‘para pugnar pelos interesses de Brusque e bem-estar de seu povo’.

Naquele histórico sábado, 26 de junho de 1954, Copa do Mundo acontecendo na Suíça, véspera de Brasil eliminado pela Hungria, indigesto placar de 2 a 4, surgia “O Município” no cenário jornalístico de nossa cidade. Convictos da grande importância do acontecimento local, seus dirigentes nem tomaram conhecimento do que se passava na distante terra dos relógios, queijos e chocolates.

Na apresentação, logo a preocupação dos fundadores em justificar o nome de batismo do periódico. Consideravam o Município ‘a célula ativa do organismo nacional, a oficina onde se forjam as forças que agigantam o país’. E, se assim entendiam, assim seria denominado o novo jornal. Para eles, o semanário haveria de ser um instrumento de luta ‘em prol do engrandecimento de Brusque’.

Seu diretor fez questão de frisar que o jornal seria uma ‘sentinela alerta, que nunca haveria de ensarilhar as armas do bom combate para dar ao povo a certeza de que alguém vela pelo seu destino, nesta cadeia intérmina de sacrifícios e de glórias, de risos e de lágrimas’…

E assegurava que os leitores brusquenses teriam um jornal “não para poucos dias, mas para sempre”.

Num país em que jornais e revistas estão desaparecendo, este periódico chega à histórica marca de sete décadas de contínua e ininterrupta atividade jornalística. Neste tempo de mídia eletrônica — com o rádio e a TV invadindo nossos lares e influenciando nosso modo de pensar — ninguém desconhece o quanto é difícil editar e manter um jornal impresso. Especialmente, quando se trata de um diário, que todos os dias deve ser postado na caixa de correio da residência dos seus assinantes e chegar às mãos dos demais leitores.

Estava certo Raul Schaefer. Não há mais dúvida de que as suas proféticas palavras foram lançadas em terra fértil. Hoje, O Município — o jornal de Brusque — completa 70 anos, firme no cumprimento de sua importante missão jornalística de levar aos seus leitores as notícias e fatos que contam a história de Brusque e da região, do nosso Estado e da nação brasileira. Sinto-me gratificado por participar desta longa caminhada jornalística.

Aproveito o texto desta crônica para parabenizar o diretor-geral Cláudio José Schlindwein e toda a sua equipe por continuarem empunhando a septuagenária e gloriosa bandeira do jornalismo brusquense.