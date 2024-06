VÍDEO – Buracos na rodovia Gentil Battisti Archer danificam carros no Zantão

Diversos veículos estão sendo danificados por conta de buracos na rodovia Gentil Battisti Archer, no bairro Zantão. De acordo com as reclamações, carros e caminhões param com frequência na região para fazer a troca de pneus por conta da condição da via.

O trecho em específico faz ligação com a rua Arnoldo Ristow, que também está em más condições. Em vídeos enviados à reportagem, em alguns buracos, em ambas ruas, é possível ver até o solo que fica abaixo do asfalto.

“A gente desvia de um e cai em mais um monte. Está horrível! O estado fez a revitalização da rodovia, mas a prefeitura não acompanhou, não fez a parte que é do município”, conta uma motorista que costuma passar pela via.

Ela gravou um vídeo mostrando o trecho da rodovia Gentil Battisti Archer. Confira:

“Todo dia há carros lá trocando pneu porque estourou no buraco”. No dia da denúncia, ela conta que passou por um carro e um caminhão que também estavam trocando os pneus.

Rua Arnoldo Ristow

Na rua Arnoldo Ristow, as reclamações são de que praticamente não existe mais asfalto em vários trechos. “Já aparece todo o calçamento”. Um vídeo também foi gravado mostrando o estado da rua.

Confira imagens da rua:

Secretaria de Obras

Em contato com a Secretaria de Obras, a pasta comunicou que na próxima semana, uma equipe será deslocada para a região.

