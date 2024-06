Fim de semana no Vale do Itajaí poderá chegar a 2ºC, alerta Defesa Civil

As temperaturas no fim de semana deverão ser em torno de 2°C e 8°C no Vale do Itajaí. A Defesa Civil emitiu um alerta, nesta sexta-feira, 28, para o avanço de uma intensa massa de ar seco e frio.

A sensação será de frio intenso, a partir da madrugada de sábado, 29, quando as temperaturas mínimas já ficam próximas aos 5°C na Grande Florianópolis Serrana e entre 8°C e 13°C no litoral.

As temperaturas seguem em declínio até o amanhecer do domingo, 30, quando são esperadas as menores temperaturas deste evento de frio.

Temperaturas de -5ºC

O dia começa com condições favoráveis para formação de geada ampla entre os Planaltos e Grande Florianópolis Serrana.

Nestas regiões, são esperadas temperaturas próximas ou abaixo de 0°C, se aproximando de -5°C especialmente na Serra, onde há risco de congelamento de pista nas áreas mais suscetíveis.

O frio se mantém, porém menos intenso, no amanhecer da segunda-feira, 1º de julho, quando são esperadas temperaturas em torno de 2°C e 8°C.

“É importante destacar que o frio intenso traz riscos para a saúde, como agravamento de doenças cardiorrespiratórias, vasculares e hipotermia”, alerta o órgão.

Veja as recomendações da Defesa Civil:

Redobrar a atenção com a população vulnerável e animais domésticos

Procurar se agasalhar e beber bastante água

Evitar locais aglomerados

Manter a higiene das mãos

Leia também:

1. VÍDEO – Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos

2. Motociclista é levado ao hospital após colisão com carro no Santa Rita

3. Carro é consumido por incêndio no Limoeiro, em Brusque

4. Carlos Renaux enfrenta o Santa Catarina em duelo entre os melhores da Série B estadual

5. Brusque possui mais de 8 mil endereços sem numeração



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: