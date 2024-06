Delegado atualiza caso de empresário de Brusque que teve morte encomendada pela esposa

O delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Alex Bonfim Reis, atualizou o caso da morte do empresário de Brusque Edinei da Maia.

Ao jornal O Município, Alex afirma que todos os cinco presos continuam em prisão temporária. Além disso, ele diz que a DIC continua com as diligências para, após finalizá-las, encaminhar o caso ao Ministério Público.

Relembre o caso

No dia 26 de fevereiro, o jornal O Município publicou uma matéria sobre o desaparecimento de Edinei, que havia sido visto pela última vez no dia 22.

Na ocasião, a esposa dele, Elisa Zierke dos Passos da Maia, informou que ele havia saído da residência, no bairro São Luiz, por volta das 5h para fazer um orçamento de túmulo em um cemitério de Vidal Ramos. Após isso, ele não teria sido mais visto.

Quatro meses depois, no dia 15 de junho, um corpo foi encontrado em uma cova no limite entre Brusque e Canelinha. Ele foi identificado posteriormente como Edinei.

Na manhã da sexta-feira, 21, quatro pessoas foram presas pela polícia em Brusque, incluindo Elisa. Mais tarde naquela manhã, um homem que estava foragido também foi preso.

Em coletiva de imprensa, realizada no mesmo dia das prisões, Alex informou que Elisa planejou a emboscada do marido em Vidal Ramos, além do assassinato dele. Ele foi rendido no município e levado no próprio carro até Canelinha.

A cova em que ele foi encontrado já estava cavada. Segundo o delegado, os criminosos fizeram um churrasco no local.

A contratação de um assassino ocorreu sob a justificativa de que o empresário agredia a mulher e abusava de crianças. Porém, a polícia investigou essa situação e descartou a hipótese.

Conforme apurado, havia um registro de violência doméstica de Elisa contra Edinei feito em 2012. A quantia exata do pagamento feito para a contratação do assassino ainda não foi apurada.

