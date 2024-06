Suspeito de homicídio de empresário de Brusque que estava foragido é preso

Kaue Hans Becker, o homem suspeito de estar envolvido na morte do empresário Edinei da Maia, e que estava foragido, foi preso nesta sexta-feira, 21, pela Polícia Civil de Brusque. O homem foi encontrado no bairro Bateas. A informação da captura do foragido foi confirmada pela polícia há minutos.

Além de Kaue, outras quatro pessoas foram presas nesta sexta. A viúva de Edinei é uma das pessoas presas.

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio de diversos policiais de Brusque e da região, além das prisões deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão. A operação foi realizada em Brusque e Gaspar.

