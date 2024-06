Programa para transformar Brusque em “cidade inteligente” será lançado no começo de julho; conheça propostas

O programa Brusque Mais Inteligente, iniciativa que prevê ações para promover o município como “cidade inteligente”, será lançado no dia 2 de julho. O lançamento ocorrerá na Unifebe, às 10h. A ideia, segundo a prefeitura, é fomentar inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Ainda de acordo com o Executivo municipal, a iniciativa ocorre em colaboração com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estarão presentes no lançamento autoridades do município e do estado, que ainda não tiveram os nomes divulgados.

“Este projeto representa um marco, já que Brusque será o primeiro município do estado a implementar uma série de ações integradas e abrangentes voltadas à modernização urbana”, afirma o secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento.

O secretário destaca que, entre as inovações, serão apresentados semáforos inteligentes, projeto para otimizar o fluxo de tráfego e reduzir congestionamentos pela cidade.

Como a sustentabilidade também é pilar do programa, projetos relacionados à área também foram inscritos. Conforme a prefeitura, uma das propostas é a instalação de painéis solares em diversos pontos estratégicos, além da implantação de usinas fotovoltaicas.

Outro ponto destacado por José Henrique é a possibilidade de instalação de mais câmeras de vigilância pela cidade, além da criação de um centro de operação integrado. O programa prevê ainda a possibilidade de disponibilização de wi-fi público e gratuito em toda a cidade.

