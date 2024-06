Livro vai contar história de Brusque de maneira interativa; conheça projeto

Um livro que contará a história de Brusque com uso de elementos gráficos será lançado em 2025. Na quarta-feira, 19, o historiador Celso Deucher se reuniu com o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), para tratar do livro. Segundo a prefeitura, a ideia é proporcionar uma experiência interativa, sem se resumir unicamente à história da cidade.

A proposta central, ainda conforme o Executivo, é contar a história de maneira acessível. O livro vai apresentar pequenos textos acompanhados por fotos, mapas e outros elementos.

“Queremos que seja uma história ilustrada de Brusque”, explica Celso Deucher, “algo que encante os olhos dos leitores com imagens e, ao mesmo tempo, ofereça a possibilidade de interagir com a atualidade por meio de recursos tecnológicos”.

O livro incluirá QR codes, que levarão a conteúdos adicionais on-line. Ao ler sobre figuras históricas, como o Barão Von Schneeburg ou eventos importantes, os leitores poderão escanear os códigos pelo celular para acessar mais informações no site do museu Casa de Brusque, assistir a vídeos ou explorar outros materiais interativos.

“Hoje em dia, as pessoas não têm mais o hábito de passar dias lendo um livro. Com esta abordagem, elas podem ler o livro em partes e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia para aprofundar o conhecimento sobre a história da cidade”, complementa o historiador.

Estátua de Barão Von Schneeburg

O objetivo é lançar o livro junto com a inauguração de uma estátua em homenagem a Barão Von Schneeburg, no aniversário de 165 anos de Brusque, em 4 de agosto de 2025. O projeto da estátua também está sendo desenvolvido pelo museu Casa de Brusque, em colaboração com a prefeitura e outras entidades locais.

Uma comissão será formada para supervisionar a criação da estátua, composta por historiadores, membros da diretoria do museu e, ainda, representantes de outros museus da cidade, da Câmara de Vereadores e do fórum da Comarca.

