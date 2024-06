Aulas em Centro de Educação Infantil são suspensas após casos de sarna em Itapema

As aulas em um Centro de Educação Infantil de Itapema foram suspensas após serem identificados três casos de sarna humana (escabiose) no local. De acordo com a Secretaria de Educação do município, uma limpeza está sendo feita na instituição.

As aulas foram suspensas já na quinta-feira, 20. O serviço retorna ao normal na segunda-feira, 24. O serviço de limpeza é realizado por uma empresa terceirizada.

Caso você apresente sintomas da escabiose, procure imediatamente uma Unidade de Saúde. O tratamento é feito por meio de medicações prescritas por médico.

A escabiose é provocada pelo ácaro parasita Sarcoptes scabiei e causa lesões na pele que levam à coceira nos dedos e palma das mãos, punhos, mamilos, coxas e genitais, mas podendo ser generalizada. A doença é contagiosa e transmitida por meio do contato com a pessoa infectada, roupas ou objetos.

