Processo seletivo: prefeitura abre vagas na Educação em Guabiruba; confira salários

A Prefeitura de Guabiruba divulgou um processo seletivo para vagas na Educação. As inscrições se encerram no dia 26 de junho.

As vagas são de Professor de Ciências (20h) Os salários oferecidos para cada cargo são:

Habiitado: 2.290.30 + 5 % Regência de Classe + Vale-alimentação

Não Habilitado: 2.061.26 + 5% Regência de Classe + Vale-alimentação

Período de Inscrição

As inscrições estão abertas do dia 20 a 26 de junho de 2024, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min. Elas serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, situada à rua José Dirschnabel, 67, 2º andar.

Inscrição

As informações sobre as inscrições e documentações podem ser consultadas no edital disponível no site da prefeitura.

Veja os documentos necessários para inscrição:

a) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação (frente e verso) na modalidade em que pretende atuar;

b) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura (frente e verso) na modalidade em que pretende atuar;

c) Comprovante de frequência do Curso de Licenciatura na modalidade em que pretende atuar indicando a fase ou semestre em que se encontra o(a) candidato(a) no curso de graduação que frequenta;.

d) Comprovação de tempo de serviço com atuação na função contemplada pelo Edital (Cópia da CTPS, Portarias, Declarações, etc); até 31 de dezembro de 2023

e) Declaração de Horas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização na área de interesse do candidato(a) – Ano Base: 2021 até dezembro de 2023.

f) Ficha de Inscrição

g) Carteira de Identidade.

h) CPF

i) Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 anos.

j) Título de Eleitor.

k) Comprovação de Vacinação Covid-19, conforme Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DSSC nº 79, de 18 de janeiro de 2022.

