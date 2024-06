Homem é condenado por matar o próprio irmão em Itajaí

Em Itajaí, um homem foi condenado a 26 anos e 11 meses de reclusão, por matar o próprio irmão. Os jurados acolheram integralmente a sustentação em plenário da Promotora de Justiça Larissa Moreno da Costa. Por maioria, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, e as qualificadoras do crime, afastando todas as teses defensivas. O homicídio aconteceu em 17 de julho do ano passado, e a condenação foi proferida nesta quinta-feira, 27.

O réu foi condenado por homicídio qualificado como motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele também registra maus antecedentes, conforme relatou em plenário o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). Ele tinha condenações por roubo, tentativa de roubo, apropriação indébita, tráfico e ameaça. A pena foi agravada também pelo fratricídio, pois o crime foi praticado contra o próprio irmão.

A vítima deixou um filho de um ano e meio de idade.

O crime

Conforme denúncia da 8ª Promotoria de Justiça de Itajaí, o crime aconteceu após uma discussão entre os dois. A vítima reprovava o modo que o réu, usuário de drogas, tratava os pais. O crime aconteceu por volta de 1h, na casa do pai do condenado e da vítima, no bairro Cordeiros, quando o réu pegou uma tesoura e golpeou o irmão diversas vezes.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois de ser atendido, o irmão voltou para a casa.

Conforme relato de testemunhas em plenário, o réu estava escondido na parte de trás da residência. Ele surpreendeu o irmão, que mesmo ainda se recuperando dos ferimentos, por causa das agressões anteriores, teria corrido pela rua. O condenado então, passou a persegui-lo de carro. Quando conseguiu alcançar o irmão, o réu desferiu um golpe de faca na vítima. Ele morreu quatro dias depois no hospital, em razão dos ferimentos.

O resultado do julgamento era esperado pelo Ministério Público, em relação aos fatos que foram gravíssimos, em um caso extremamente difícil, relata a Promotora de Justiça Larissa Moreno Costa.

“No plenário estavam a mãe dos dois, e a companheira da vítima. Eles têm um filho hoje com dois anos e meio de idade. Infelizmente uma tragédia familiar, mas que recebeu a resposta do Conselho de Sentença, e a população de Itajaí. E por isso hoje, o Ministério Público está muito satisfeito com o resultado”, completa.

O réu vai cumprir a sentença em regime fechado e o juízo negou a ele o direito de recorrer em liberdade.

