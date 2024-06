Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 110 milhões

As seis dezenas do concurso 2.743 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo.



O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 110 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Os sorteios da Mega-Sena acontece às terças e quintas-feiras, além de sábado. O resultado detalhado é divulgado no site da Loterias Caixa.

