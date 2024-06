Justiça de SC pede prisão de Zé Trovão por atraso de pensão

O deputado federal Zé Trovão (PL) teve prisão decretada por um atraso no pagamento da pensão alimentícia. O pedido foi feito pela Justiça de Santa Catarina e a decisão foi emitida pela comarca de Joinville.



Ainda conforme o apurado, a defesa do deputado alegou que isso aconteceu porque houve um erro no cálculo da pensão alimentícia descontada automaticamente do salário de Zé Trovão. Conforme informações divulgadas pelo G1, o mandado de prisão ainda não foi emitido – a defesa da ex-esposa do político tem até cinco dias para atualizar o valor da dívida.

Pronunciamento de Zé Trovão

Nas redes sociais, Zé Trovão publicou um vídeo de pronunciamento sobre a situação. No vídeo ele mostra os comprovantes de pagamentos do local onde o filho mora, além de reforçar que, se houve algum erro relacionado ao pagamento, foi do calculado da Câmara dos Deputados, já que a pensão é descontada diretamente do salário. “Não devo, não serei preso, que se eu tiver que pagar algo mais que seja feito da maneira certa”, finalizou o vídeo.

