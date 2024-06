Detran de SC alerta para site falso com golpe de pagamento do IPVA por pix

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina alertam para um novo golpe de site falso. Segundo as informações, o site é muito semelhantes à página oficial do Detran, mas oferece pagamento da propriedade de veículos automotores (IPVA) através do Pix.



Essa não é a primeira vez que o site é alvo de uma situação como essa. O órgão reforça que o site oficial é https://www.detran.sc.gov.br/ e que não aceita nenhum tipo de pagamento por meio de Pix. Confira como é o site falso:

Caso tenha sido vítima do golpe do site falso do Detran/SC, é preciso procurar a Polícia e fazer a denúncia levando a cópia do comprovante do Pix. O Detran/SC já comunicou o caso às autoridades policiais que estão investigando o golpe.

