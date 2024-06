As primeiras horas da manhã deste sábado, 29, trouxeram uma prévia do frio que ainda está por vir em Brusque neste desfecho de junho. As previsões indicam um amanhecer de domingo, 30, com temperaturas abaixo de 5ºC na cidade, e possibilidade de geada na área rural.

E para aqueles que planejam atividades ao ar livre neste penúltimo dia do mês, as condições climáticas devem favorecer amplamente, diante das expectativas indicando ausência de chuvas.

A previsão meteorológica completa você então confere mais adiante, no boletim do meteorologista Piter Scheuer.

Temperaturas do sábado

Antes vamos focar nas temperaturas mínimas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, logo após o amanhecer deste sábado.

O destaque recai sobre a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores enfrentaram um cenário de 5ºC.

Confira na tabela logo após a foto, a relação completa das temperaturas mínimas pontuadas em cada local.

Números do frio

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Frio ainda por vir

Boletim: Piter Scheuer/Meteorologista >>

Os moradores de Brusque devem se preparar para o aumento do frio neste desfecho de junho e nos primeiros dias de julho.

As últimas atualizações dos simuladores apontam temperaturas mínimas ao amanhecer, entre domingo e terça-feira, sinalizando valores abaixo de 5ºC na cidade, podendo chegar a até 2ºC, com risco de geada na área rural.

Durante as tardes deste período, as máximas também não devem subir muito, provavelmente ficando então abaixo dos 20ºC.

Frio esperado pela região

Para as demais cidades no Vale do Itajaí, nas áreas de maior altitude como Vidal Ramos e municípios vizinhos, as temperaturas têm potencial para chegar a 0ºC.

Este pulso de frio promete ser o mais intenso do ano até agora em Santa Catarina, afetando também toda a região de Brusque.

Previsão no sábado

Para este sábado, os simuladores indicam o sol como protagonista, diante de condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre, sem previsão de chuva em todo o Vale do Itajaí.

No entanto, apesar do dia ensolarado, as temperaturas da tarde não devem subir muito, ficando abaixo de 20/21°C.

Importante destacar o frio se acentuando com a chegada da noite. Portanto, casacos e cachecóis à mão, pois os termômetros prometem um declínio significativo.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

