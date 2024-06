Carro sai da pista e capota na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Na madrugada deste sábado, 29, um carro acabou saindo da pista e capotando na rodovia Ivo Silveira, bairro Bateas, em Brusque. O caso aconteceu por volta das 3h.



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e atendeu a ocorrência. Os policiais realizaram o teste do bafômetro no condutor do veículo Fiat Siena, que resultou em negativo.

O motorista não sofreu ferimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado e o carro foi liberado para o homem.

