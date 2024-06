Homem que matou outro asfixiado em Brusque em 2014 é condenado; saiba pena

Foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, o homem que matou outro por asfixia em Brusque no ano de 2014. O caso envolvia a venda de drogas e a vítima foi morta com o uso de uma corda. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira, 28, no Tribunal do Júri da comarca de Brusque.

O réu, cuja idade e identidade não foram divulgadas pela justiça, participou do julgamento por videoconferência, pois está preso no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha.

Esta foi a segunda vez que o julgamento ocorreu. De acordo com a assessoria da vara criminal de Brusque, isso se deve ao fato de o primeiro julgamento ter sido anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em resposta a um pedido feito pela defesa do réu e acatado pelo Poder Judiciário.

