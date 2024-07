Câmara de Botuverá homenageia O Município por 70 anos e elaboração de reportagens sobre cultura bergamasca

A Câmara de Vereadores de Botuverá homenageou nesta terça-feira, 2, o jornal O Município. A moção de congratulações foi proposta pelo vereador Alesc Sandro Venzon (PL), presidente interino do Legislativo.

A homenagem celebra os 70 anos do jornal, bem como a elaboração de produções que valorizam a cultura ítalo-bergamasca local e outras.

O diretor-geral de O Município, Cláudio José Schlindwein, discursou na tribuna da Câmara. Ele destacou que o jornal noticiou a criação de Botuverá, em referência à emancipação político-administrativa da cidade, há 62 anos.

“Essa longevidade é uma conquista coletiva, que foi desde os fundadores, colaboradores, antigos e atuais, clientes, assinantes e tantas outras pessoas que contribuíram na trajetória do jornal”, destaca.

Cláudio abordou ainda a presença de O Município como imprensa em Botuverá. Ele mencionou dados do Atlas da Notícia, que revela que cerca de 50% das cidades do Brasil não possuem um veículo de comunicação local, o chamado “deserto de notícias”.

“Registramos o nascimento e toda a movimentação da época para que Botuverá virasse cidade. Registramos seu crescimento, tanto populacional quanto econômico. Estivemos na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Botuverá faz parte da nossa história e está dentro do plano de cobertura do jornal”, valoriza.

O vereador Alesc Sandro Venzon parabenizou o jornal pelos 70 anos de história, assim como outros parlamentares. “Botuverá está sendo bem representada pelo jornal”, elogiou o presidente.

Produções da cultura bergamasca

O diretor de Jornalismo e Operações, Andrei Paloschi, que é botuveraense, apresentou os projetos especiais que O Município desenvolveu ao longo dos anos.

Andrei destacou as iniciativas antigas e, também, as mais recentes, como “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, uma série documental no qual foi idealizador. O projeto, que foi produzido em 2023 e 2024, aborda o dialeto bergamasco e jogos italianos no município.

Botuverá: Terra dos Bergamascos conta com 16 episódios. Cada episódio aborda uma característica do dialeto, cultura e “esportes” ítalo-bergamascos, que são tradições cultivadas em Botuverá até os dias atuais.

“Além de pessoas de Botuverá, na sua maioria, entrevistamos na série documental pessoas da Itália e na Inglaterra, além de outros três estados do Brasil. Foram incontáveis horas de trabalho, com o apoio fundamental do senhor Pedro Bonomini”, conta Andrei.

Durante dois anos de produção, 62 pessoas foram entrevistadas em vídeo. Outras dez divulgaram informações fora das câmeras para auxiliar na elaboração do projeto. Sendo assim, ao todo, mais de 70 pessoas estiveram diretamente envolvidas.

Marcaram presença na sessão também o gerente comercial do Grupo O Município, Everton Caetano, o editor-chefe Marcelo Reis, e o jornalista Thiago Facchini, produtor da série documental Botuverá: Terra dos Bergamascos.

