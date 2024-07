Jorginho Mello explica motivos para convidar Javier Milei para evento conservador em SC

Motivos fortes

À mídia nacional, o governador Jorginho Mello destacou vários motivos para convidar o presidente argentino, Javier Milei, para visitar SC no último fim de semana, como estrela do evento da direita em Balneário Camboriú. Dois principais: a Argentina é o único país que faz fronteira com o Estado e na área econômica é o terceiro maior parceiro comercial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Presença europeia

Bateram ponto no evento de BC, embora discretas, algumas personalidades europeias, como a deputada portuguesa Rita Matias, do Chega, descrita por Eduardo Bolsonaro, o anfitrião, como “uma mistura de Nikolas Ferreira e Ana Campagnolo”; o eurodeputado holandês Rob Ross, que convidou os bolsonaristas a falarem sobre liberdade de expressão e censura no Parlamento Europeu; e o mexicano Eduardo Verástegui, ator e produtor do polêmico filme “Som da Liberdade”, que caiu nas graças de conservadores e religiosos ao redor do mundo.

Ingresso

Cada participante do evento pagou R$ 250 pelo ingresso. Completaram, para bancar o orçamento, patrocínios de empresas e entidades. Uma delas a Aprosoja, que reúne produtores de grãos e é alinhada ao bolsonarismo.

Souvenir

Muitos dos estimados 3 mil participantes do evento da direita em BC levaram lembrancinhas para casa. Estavam disponíveis, numa concorrida lojinha instalada quase junto da entrada do Expocentro, placas decorativas com o nome e foto de Bolsonaro, cadernos, canecas, camisetas, rótulos de vinho, chaveiros em formato de pistola e copos térmicos para café, dentre vários outros badulaques.

Único opositor

A presença do clã Bolsonaro em BC tem apenas um opositor na cidade e nas câmaras de 11 municípios da região. É Eduardo Zanatta, do PT, que não tem parentesco com a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). Reclama que a família do ex-presidente faz da sua cidade, no sentido político, “um parque de diversões”.

Sem homologação

Enquanto a Assembleia Legislativa trabalha no projeto de lei que institui o Dia Estadual de Combate à Corrupção, o governador Jorginho Mello completa mais de 150 dias sem homologar o concurso público de 95 novos auditores do Estado. Considerando que não há concurso desde 2005, a nomeação dos aprovados é esperada pela carreira, que hoje conta com apenas 54 servidores ativos, dos quais 49 lotados na Controladoria-Geral do Estado. Os auditores do Estado são os responsáveis por fiscalizar e assegurar que os recursos públicos arrecadados pelo Executivo sejam aplicados de maneira justa e eficiente.

Duplicação da 470

A Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de SC promove hoje reunião híbrida para apresentar os resultados da análise sobre as obras de duplicação da BR 470. O estudo, elaborado pelo dedicado engenheiro Ricardo Saporiti em junho, traz conclusões sobre as condições da rodovia nos trechos que passam por Navegantes, Ilhota, Gaspar, Blumenau e Indaial.

Regra de gênero

A gaúcha de Porto Alegre Érica Lourenço de Lima Ferreira entrou sexta-feira para a história do Judiciário de SC. Foi empossada como a primeira mulher eleita desembargadora no TJ-SC pela regra de gênero. A norma estabelece a alternância de uma lista exclusiva de mulheres com outra tradicional mista, conforme a abertura de vagas para magistrado de carreira pelo critério de merecimento.

Praias paradisíacas

O jornal argentino “La Nacion” listou as praias mais paradisíacas do Brasil. Com todo respeito, trata-se de uma lista que certamente merece reparos, principalmente aqui em SC. O que chama a atenção é que todas elas ficam no Estado do Rio de Janeiro. Será mesmo?

Inconstitucional

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional mais uma lei municipal que proíbe expressões relativas a identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública. Foi de Blumenau. Estava suspensa desde 2019 por liminar concedida pelo ministro Edson Fachin.

Aproximação

Está para ser votado na Assembleia Legislativa um projeto interessante. Institui o Programa de Visitas Cívicas de alunos do ensino fundamental à sede do Legislativo, em Florianópolis, onde teriam oportunidade de conhecer sua história, as atividades dos parlamentares, além de participar de palestras multiculturais.

