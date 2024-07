Mãe e filho morrem em grave acidente envolvendo dois carros em Lages

Uma mulher e seu filho morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR-282, em Lages, na tarde deste domingo, 7. A colisão aconteceu por volta de 15h.

O acidente envolveu um Volkswagen Up, com placas do Mercosul, e um Chevrolet Onix, de São Miguel do Oeste.

De acordo com os bombeiros, no Up, estavam quatro ocupantes da mesma família, incluindo as duas vítimas fatais, uma mulher de aproximadamente 30 anos e um menino de aproximadamente 7. Os dois estavam no banco de trás.

O passageiro da frente, de 16 anos, foi encontrado consciente e relatando dores no abdômen, com suspeita de fratura na região da coluna. O condutor do carro, de aproximadamente 30 anos, encontrava-se preso às ferragens do veículo, com sinais vitais estáveis, relatando dores nas pernas. Ele foi conduzido ao hospital pela equipe do Samu de Lages, enquanto o passageiro foi levado pelos bombeiros.

No Ônix, estavam duas pessoas. Um homem de 30 anos estava preso às ferragens do veículo, com traumatismo cranioencefálico, fratura exposta bilateral de fêmur, suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e suspeita de lesão na região abdominal. Ele estava consciente, porém confuso.

Já a passageira, uma mulher de aproximadamente 50 anos, encontrava-se dentro do veículo, inconsciente, com comprometimento de vias aéreas e suspeita de traumatismo cranioencefálico. O condutor foi levado ao hospital pelos bombeiros e a passageira foi conduzida pela equipe do helicóptero Águia.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

