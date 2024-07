Mãe que morreu junto com filho em acidente na BR-282 havia se curado de um câncer em junho

Foram identificadas como Beatriz Aparecida Frederico, 33 anos, e David Miguel Frederico de Oliveira, de 7 anos, mãe e filho que morreram em um grave acidente envolvendo dois carros na BR-282, em Lages, no domingo, 7.

Beatriz estava no banco de trás do carro, com o filho David, quando o acidente aconteceu. O marido dela, Deivid Francis, dirigia o veículo com o filho mais velho do casal, Diogo, no lado do carona. A morte de mãe e filho aconteceu ainda no local do acidente.

Luta contra o câncer

A família viajava para um parque de diversões para comemorar a vitória de Beatriz contra um câncer de mama. No de junho, ela realizou a última das 15 sessões de radioterapia feitas contra a doença.

Nas redes sociais, Beatriz recebeu diversas mensagens de carinho de parentes e amigos. “Conheci a Beatriz durante o tratamento do câncer. Uma querida, Deus conforte o coração de vocês”, escreveu uma amiga.

O enterro de Beatriz e do filho, David, aconteceu por volta das 16h desta segunda-feira, 8, no Cemitério Parque da Saudade, em Lages.

Sobreviventes

O acidente envolveu um Volkswagen Up, em que estava a família, e um Chevrolet Onix, de São Miguel do Oeste. O marido dela, Deivid Francis, dirigia o veículo com o filho mais velho do casal, Diogo, no lado do carona, tiveram ferimentos e foram encaminhados para o hospital.

No outro veículo estavam duas pessoas que tiveram ferimentos graves. Um homem de 30 anos ficou preso às ferragens. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico, fratura exposta bilateral de fêmur, suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e suspeita de lesão na região abdominal. Ele estava consciente, porém confuso.

Além dele, a passageira, uma mulher de aproximadamente 50 anos, foi encontrada pelos socorristas dentro do veículo, inconsciente, com comprometimento de vias aéreas e suspeita de traumatismo cranioencefálico. O condutor foi levado ao hospital pelos bombeiros, enquanto a mulher foi conduzida pela equipe do helicóptero Águia 04.

O jornal O Município busca atualização sobre o estado de saúde do pai e filho que estavam no Volkswagen e das duas pessoas que estavam no Chevrolet Onix.

