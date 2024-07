Capotamento de carro é registrado no bairro Dom Joaquim

Um carro capotou no início da tarde desta segunda-feira, 8, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. Uma testemunha que passava pelo local fez um registro do caso.

De acordo com a testemunha, o fato ocorreu na rua DJ-042, por volta das 13h30. “Acredito que a vítima ficou sem ferimentos, pois olhei e não vi ninguém no carro”. Não foi possível identificar a dinâmica do acidente, assim como a confirmação se houve feridos.

Questionados, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar não geraram ocorrência. A Guarda de Trânsito não respondeu até a publicação da matéria.

