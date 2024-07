Construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil vai custar mais de R$ 60 milhões após reajuste; edital segue suspenso

O custo da construção do novo trevo entre a rodovia Antônio Heil (SC-486) e a BR-101, em Itajaí, foi reajustado pelo governo do estado. O edital de licitação foi suspenso no final de junho para readequação orçamentária. Antes, o valor era de R$ 56 milhões, e teve um aumento para R$ 61,6 milhões.

Um ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura que informa a alteração no valor foi encaminhado ao Grupo Gestor de Governo (GGG). O documento é assinado pelo secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper. Não há previsão para reabertura do edital.

O processo licitatório para construção do novo trevo havia sido suspenso pela segunda vez desde o lançamento da nova licitação. Os valores da obra sempre foram entraves em relação à viabilização da construção do novo trevo.

Em fevereiro, o governo do estado rescindiu o contrato com a empresa responsável pela execução da obra. O pedido de rescisão partiu da empresa, que considerava os valores incompatíveis. Antes da nova licitação, o custo da obra era de R$ 35 milhões, quase a metade do valor atual.

Ainda antes da rescisão do contrato, o governador Jorginho Mello (PL) anunciou que a previsão do custo da obra era de R$ 80 milhões. Na prática, quando a nova licitação foi lançada, o valor ficou em R$ 56 milhões – agora reajustado para R$ 61 mihões.

Quatro alças e dois elevados serão construídos. A intenção da obra é desafogar o trânsito na região. O trevo atual não suporta mais o alto volume de veículos que trafegam pelo local, que liga Brusque à área urbana de Itajaí, além de ser a principal forma de acesso à BR-101.

Histórico da nova licitação

O novo edital de licitação foi publicado no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial do Estado (DOE). A abertura dos envelopes ocorreria no dia 8 de abril. Porém, o edital foi suspenso. O processo permaneceu paralisado por, aproximadamente, um mês, até ser reaberto.

Após a reabertura, que aconteceu no dia 13 de maio, foi divulgado que a abertura dos envelopes passou para o dia 20 de junho. A data foi alterada para o dia 28. Novamente, o processo licitatório foi suspenso recentemente.

A primeira suspensão do edital, em abril, ocorreu após questionamentos e pedidos de impugnação de empresas licitantes. Neste caso, o processo é interrompido para reanálise por parte do governo do estado. Vencida esta etapa, é dado prosseguimento. A suspensão atual partiu de um pedido de uma diretoria do próprio governo para reajuste orçamentário.

