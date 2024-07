VÍDEO – Confira como foram primeiros atendimentos no PA 24 horas em Brusque

O Pronto Atendimento (PA) 24 horas de Brusque já atendeu 108 pacientes desde a inauguração na sexta-feira, 5. A primeira pessoa atendida foi a moradora do bairro Limeira Cassiane Burigo Salviti. Ela procurou o PA por causa de um mal-estar.

“Eu ganhei dores no corpo, no rosto, e acabei procurando o atendimento. Chegando aqui, fui muito bem recebida, muito bem atendida. Fizeram o meu cadastro e depois me pediram para me aguardar. Logo depois passei pela enfermeira, que realizou os procedimentos, para ver se estava com febre. Fui muito bem atendida”, relata a paciente.

O paciente mais novo foi um bebê de 1 ano e o mais velho um homem de 73 anos. Nenhuma transferência foi necessária, todos os casos foram resolvidos no local.

Confira o depoimento de Cassiane:

Estrutura do PA

O espaço, com cerca de 694 metros quadrados, possui estrutura para atender às diversas necessidades dos pacientes que precisarem de atendimento médico. Salas de classificação de risco, medicação, observação, laboratório, coleta, consultórios médicos e equipamentos para socorrer emergências integram o local.

A equipe será composta por 15 profissionais em cada plantão, contando com três médicos, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, além de dois recepcionistas e um motorista. Além disso, haverá a adição de mais um médico em horários de maior procura, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h e nas segundas, das 7h às 19h.

Alunos do internato de medicina do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) também prestarão atendimento, acompanhados de professores. Outra novidade é a disposição de uma ambulância 24h.

