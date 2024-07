Os Mestres Pelznickels: documentário será lançado na Câmara de Guabiruba na próxima semana

A Sociedade do Pelznickel apresenta o documentário “Os Mestres Pelznickels”, que será lançado na quinta-feira, 18, na Câmara de Vereadores de Guabiruba, em um evento para convidados, a partir das 19h.

Mais de 40 pessoas participaram da produção do audiovisual, que foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e operacionalizado pela Fundação Cultural de Guabiruba.

Enredo do documentário

Luiz Ervino Fischer, Ademir Klann e Fabiano Siegel são os personagens centrais do enredo, que apresenta histórias pessoais de cada um, contadas de um modo simples e autêntico.

“Este documentário é algo singular e muito pessoal. Fala de coisas que só podem ser sentidas por quem vive a tradição. Estamos muito felizes com o resultado, o público pode esperar um material de qualidade, que enobrece ainda mais a cidade de Guabiruba”, ressalta Fabiano.

De acordo com ele, o documentário destaca o modo de ser e fazer a tradição do Pelznickel.

“Na noite de lançamento, onde será apresentado o documentário, a Sociedade também vai conceder títulos de Mestres da Tradição do Pelznickel e de Sócios Beneméritos a diversos membros da nossa Sociedade. Vai ser um momento emocionalmente de reconhecimento para quem dá vida à tradição”, conta.

Bem imaterial de Santa Catarina

Fabiano revela ainda, que o documentário dará início às tratativas do registro do Papai Noel do Mato como bem imaterial de Santa Catarina.

O audiovisual foi filmado nos meses de abril e maio na cidade de Guabiruba. A captação e montagem é assinada pela produtora Stoa, o historiador responsável foi Alex Jhonatan Siegel e o roteiro/apresentação foi realizado pelo artista Emiliano de Souza.

Após a cerimônia de lançamento, o documentário será disponibilizado ao público em geral por meio das redes sociais da Sociedade do Pelznickel.

Roteiro

Para o roteirista Emiliano Souza, quem assistir ao documentário encontrará algo espontâneo de um tema cultural e característico de Guabiruba, que os três personagens generosamente compartilham com o público.

“As pessoas que vão assistir ao documentário terão a oportunidade de conhecer mais esse ser incrível que é o Pelznickel. Os Mestres estão aí porque eles têm esse conhecimento e partilham com as futuras gerações. A minha expectativa para o lançamento é a melhor possível. Espero que as pessoas se encantem ainda mais com o Pelznickel e com as pessoas que há tantos anos preservam essa cultura, essa arte, que persiste há tanto tempo”, declara.

Emiliano conta que para a construção do roteiro realizou perguntas aos três personagens. “As entrevistas foram feitas em momentos separados e cada um deles respondeu ao que foi questionado, que tem muito a ver com a forma deles se vestirem e se comportarem. Um deles se veste com trapos, outro com folhas e outro com barba de velho”, conta.

“Então no documentário eles mostram como cortam as folhagens e colocam uma sobreposta a outra. Mostram o método de como a roupa é feita. Cada um deles aprendeu com uma pessoa e fazem isso há 40 anos com muita arte. São pessoas que mantêm essa cultura e tradição. E o interessante é que eles não são detentores dessa cultura, porque eles realmente estão interessados e preocupados em passar adiante. Em compartilhar como cada um deles faz essa arte e se veste”, completa Emiliano.

