Corpo de homem é encontrado no mar, em Porto Belo

O corpo de um homem foi encontrado no mar no bairro Santa Luzia, em Porto Belo, na manhã do domingo, 7. O caso aconteceu por volta das 9h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o corpo estava na água a uma profundidade de 2 metros. Pessoas que estavam no local colocaram uma rede para que ele não fosse para o fundo.

O corpo estava sem roupas, apenas com um relógio no pulso. A identidade dele não foi divulgada. A Polícia Militar foi acionada e informou que o corpo estava em um local de difícil acesso.

É dito no relatório da PM que o cunhado do solicitante percebeu que havia um objeto preso na rede dele próximo à costa da praia. Ao se aproximar ele viu que era um corpo.

Ele manteve o homem dentro do mar até a chegada da polícia. O corpo não apresentava lesões aparentes.

*Texto atualizado com informações da Polícia Militar às 11h43 do dia 08/07.

